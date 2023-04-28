Kılıçdaroğlu: Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız

Bay Kemal'in Tahtası serisinin yeni videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" notunu düştü. 

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal'in Tahtası video serisinin 5'incisini yayınladı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" notunu düştü. 

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sevgili halkım zenginleşme şartlarından biri Türkiye'ye bir ticaret ve üretim üssü haline getirmek. Biliyorsunuz Çin'in geliştirdiği yeni İpek yolu projesinde Türkiye önemli jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız. Dünya ticaretinin yüzde 80'nini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok. İşte bu yüzden Türk gemi sanayisini geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek. 200 bin DWT tonlukta gemileri motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz. Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersane ile orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altında gemilerin üretimini kabul etmeyecek. 

Türk gemi inşa sektörünün yüz yıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini yenilikçi teknolojiyle birleştireceğiz. Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz. Sevgili halkım Türkiye bunu hakkediyor. Başaracağız."

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