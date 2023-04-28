Demirtaş, o görüntüyle gençlere seslendi: Erdoğan düşerse at yoluna devam eder, bi' şey olmaz, merak etme

Selahattin Demirtaş bir kez daha gençlere seslenerek "Bu yoksulluk düzenini sen değiştireceksin. Anahtar sende, bir oyla geleceğini aydınlatabilirsin" dedi. 

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Seçime 16 gün kala eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demritaş da tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden destek kampanyalarını sürdürüyor.

Demirtaş, Twitter hesabından gençlere seslenerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın attan düştüğü görüntüleri paylaştı.

Demirtaş, "Genç arkadaşım, Erdoğan düşerse at yoluna devam eder, bi' şey olmaz, merak etme. Bu adaletsiz düzeni, bu yoksulluk düzenini sen değiştireceksin. Anahtar sende, bir oyla geleceğini aydınlatabilirsin" dedi. 

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Selahattin Demirtaş seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan
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