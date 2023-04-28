Demirtaş, o görüntüyle gençlere seslendi: Erdoğan düşerse at yoluna devam eder, bi' şey olmaz, merak etme

Seçime 16 gün kala eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demritaş da tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden destek kampanyalarını sürdürüyor.

Demirtaş, Twitter hesabından gençlere seslenerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın attan düştüğü görüntüleri paylaştı.

Demirtaş, "Genç arkadaşım, Erdoğan düşerse at yoluna devam eder, bi' şey olmaz, merak etme. Bu adaletsiz düzeni, bu yoksulluk düzenini sen değiştireceksin. Anahtar sende, bir oyla geleceğini aydınlatabilirsin" dedi.