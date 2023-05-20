Kadınlardan kadınlara çağrı: Şimdi mücadele zamanı!

GERÇEK GÜNDEM

Sol Feminist Hareket bir bildiri kaleme alarak imzaya açtı. Akademisyenler, müzisyenler, oyuncular, hukukçular, sanatçıların yer aldığı imzacılar “Karanlığa teslim olmayacağız! Şimdi mücadele zamanı” şiarını kullandı.

“Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız. İkinci turda oy vermeye, sandıklara sahip çıkmaya ve mücadeleye çağırıyoruz!” diye başlayan bildiri metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Ülke tarihinin en önemli seçiminde ilk tur geride kaldı. İktidara geldiği günden bu yana AKP iktidarının kurmaya çalıştığı gerici ve talan düzeni kadınlara yoksulluk, şiddet ve ölüm; çocuklara ve gençlere ise geleceksizlik ve koca bir karanlık dışında başka bir şey sunmadı. Bir gecede İstanbul sözleşmesini yürürlükten kaldırdıktan sonra şimdi 6284 sayılı kanuna ve medeni kanuna göz dikmiş, kadın düşmanlığında birleşmiş bir karanlık ittifak hayatlarımızı ve haklarımızı yok etmek için el sıkıştı. 'Bekar kadınları sahiplendirmek'ten bahseden, LGBTİ+’ların varlığına saldıran, çocuk istismarını meşrulaştıran bu çağ dışı zihniyetin tehditlerine karşı kadınların öfkesi, mücadelesi, direngenliği ve dayanışması hiç bitmedi!

Kadına yönelik şiddetin son bulması için, LGBTİ+’ların hakları ve yaşamları için, çocukların geleceği için, İstanbul Sözleşmesi’ni geri kazanmak için, 6284 sayılı kanunu uygulatmak için, Medeni haklarımıza sahip çıkmak için, yaşamlarımız ve haklarımız için mücadeleden bir adım geri atmıyoruz, bu kötülük iktidarına teslim olmayacağız, buradayız!

Bu karanlık düzen kazanamadı!

Kadınlar başta olmak üzere halkın çoğunluğu tek adam iktidarını değiştirme iradesini gösterdi.

Toplumun yarısıyız ve sözümüz, mücadelemiz, taleplerimiz memleketin dört bir yanından yükseliyor. Şimdi önümüzde bir tercih var: Önümüzdeki seçimler karanlıkla aydınlık arasındadır! Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız.

Tek adam rejimine son vermek için tüm kadınları oy vermeye ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Eşit, özgür, laik, korkusuz ve şiddetsiz bir yaşam düşüne sımsıkı sarıldık. Biliyoruz ki, kadınlar kurtulursa ülke kurtulur, geleceğimiz kurtulur, tüm toplum kurtulur!

Neşemizi çalanlardan hesap soralım, bu çürümüşlüğü, karanlığı el birliğiyle defedelim.

Korkusuzca yaşadığımız, eşit ve özgür olduğumuz bir ülke bizim hakkımız ve bu ülkeyi hep birlikte kuralım.

Haydi! Tüm kadınları bu karanlık rejimi göndermek için oy vermeye ve oylarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Sol Feminist Hareket’in kaleme aldığı bildirideki imzacıları görmek ve imza atmak için:

https://docs.google.com/forms/d/14BLTY6l4-Sj14KE7TyA_g7ihXcp1_Gbk_SV69sJ3ORA/viewform?edit_requested=true

Kaynak: Gerçek Gündem