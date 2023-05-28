Jandarma’dan CHP'li Mahmut Tanal’a: ‘Buradan vekil gitsin, sıkıntı yaşar’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali Mahallesi’nde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile müşahitlerin darbe aldığını, telefonlarının kırıldığını duyurdu. Bunun üzerine Karaali Köyü’ne giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya uğradığını açıkladı.

TANAL: BURAYA GELDİĞİMDE ZATEN OYLARIN ÇOĞU KULLANILMIŞTI

Gerçek Gündem’e konuşan Mahmut Tanal, iki kamu görevlisi eşi dışında sandığa hiçbir kadın seçmenin gelmediğini, yerlerine başkalarının oy kullandığını ifade etti:

“Bize dün ihbarlar geldi. Kamu görevlileri tehdit ediliyor. Biz de kritik olan yerlere gidelim dedik. Sabah Ali Bey’in darp edildiği haberini aldık. Hastaneye kaldırıldı, şu anda karakolda ifade veriyor. Buraya geldiğimde zaten yüzde 60- 70 oy kullanılmıştı. Buraya iki kamu görevlisi eşinin dışında hiçbir kadın gelmediği halde tüm kadınların yerine oy kullanılmış durumda.”

Tanal’a tüm bunları yapanların kim olduğunu sorduğumuzda ise “Bunların hepsi AK Partili köyün ahalisi, bugüne kadar AK Parti’ye oy veren köylüler” diye yanıtladı.

‘KORUMAM VAR YOKSA BEN DE DARBE ALMIŞTIM’

Tanal, Şanlıurfa’da sandık güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla görüşülmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekti:

“Bu köyde üç sandık var. Bu sonucu etkileyen bir şey değil ama burada daha öncesinde mevsimlik tarım işçilerinin yerine oy kullanılmaması için İl, İlçe Seçim Kurulu’na dilekçeler verdik. İl Başkanlığımız dün Emniyet’le yazışmalar yaptı. Güvenliği sağlayın dedik. Urfa’da adil seçim ilkeleri yok. Ali Bey gittikten sonra ben burada kaldım. Bana da aynı şekilde saldırıldı. Ölüm tehdidi aldığım için bende koruma var. Yoksa darbe ben de almıştım.”

JANDARMA’DAN VEKİLLERE ‘BURADAN GİDİN!’

Tanal, Jandarma’nın kendilerine ‘Vekil buradan gitsin, burada sıkıntı yaşar’ dediğini ifade ederek sonuç ne olursa olsun sandığın başını terk etmeyeceğini ifade etti:

“Fotoğraf çekmeme bile izin vermediler. Jandarma ‘Vekil buradan gitsin, burada sıkıntı yaşar’ diyor. Biz sandığın başındayız. Vatandaşın verdiği oy bizim namusumuzdur. Buradan ne çıkarsa çıksın sandığın başından ayrılmayacağım.”

Kaynak: Gerçek Gündem