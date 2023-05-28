Gültekin Uysal: Gençlerin korkularından kurtulduğu bir Türkiye için oy verdik

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da oy kullanmasının ardından yaptığı paylaşımda yaşanabilir bir Türkiye hedefi mesajı verdi.

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Gültekin Uysal: Gençlerin korkularından kurtulduğu bir Türkiye için oy verdik

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı.

Uysal, “Yaşanabilir bir Türkiye için, herkesin yarınından emin olduğu bir Türkiye için, evlatlarımızın, gençlerin ve kadınların yarınlara umutla baktığı, korkularından, kaygılarından kurtulduğu bir Türkiye için oy verdik" açıklamasını yaptı.

Uysal, oy kullanma işlemi sırasında çekilen fotoğrafıyla birlikte Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Hatice hanımla oyumuzu kullandık. Daha doğrusu, yaşanabilir bir Türkiye için, herkesin yarınından emin olduğu bir Türkiye için, evlatlarımızın, gençlerin ve kadınların yarınlara umutla baktığı, korkularından, kaygılarından kurtulduğu bir Türkiye için oy verdik. Hayırlı olsun.”

Kaynak: ANKA

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