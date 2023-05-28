Oy kullanmaya giden Erdoğan'ın yanında tartışma çıktı: Ne oluyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmaya gittiği okulda, tartışma çıktı. Erdoğan'ın bağıran yurttaşa "Ne oluyor" dediği anlar kameralara yansıdı.
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Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun heyecanı yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.
Erdoğan oy kullanmak için içeri girdiği sırada okulun içinde tartışma çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Erdoğan’ın Erdoğan’ın bağıran yurttaşa “Ne oluyor” dediği anlar görüntülendi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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