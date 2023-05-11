İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Alevilik Türk kültürünün ayrılmaz parçası

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, Aleviliğin Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası ve mihenk taşı olduğunu belirterek özgürlükçü ve tüm inançlara saygılı olan, İslam’ın gerçek yönünü yansıtan imam Matüridi’nin felsefi düşüncesi içinde Alevilik ve Bektaşiliğin bir bütün içinde öğretilmesi gerektiğini söyledi. Zorlu, “Alevi ve Bektaşi düşüncesi anlaşıldığında bu ülkede hem Türkçe hem de Türk kültürü çok daha yükseklere ulaşacaktır. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, dün Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi ve Cemevi’ni ziyaret ederek Alevi vatandaşlar ile bir araya geldi. Zorlu, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"ALEVİLİK, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

“Benim için çok kıymetli bir an bu. Bu gururla bahsedeceğim, sembolik yönü olan bir ziyaret benim için. Alevi, Bektaşi düşüncesinin köklerinin aslında Türk toprakları olduğu detayını yıllar önce fark ettim. Alevilik, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası ve mihenk taşı bizim için.

"SEVGİ VE KARDEŞLİĞİN KÖK SALABİLDİĞİ ENDER BİR ALAN"

Alevilik, sevgi ve kardeşliğin kök salabildiği çok ender bir alan. Aslında bizim kültürümüzün bir yönünü yaşatan bir saha burası. Yeter ki biz onu keşfedip birbirimizi anlayabilelim. Daha siyasete girmeden önce katıldığım yayınlarda bunların altını çizip milletimizle paylaşmaya çalışıyordum. Bunu ne kadar çok insanımız anlatırsa ülkemiz o kadar huzurlu olacak.

“KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİLMESİ KARDEŞLİK ADINA BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR”

‘Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e kurgusunun ülkemiz için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim hızla kanunları değiştirmemiz gerek. Meclis’te Millet İttifakı güçlü olunca Kılıçdaroğlu da yetkileriyle ülkeyi çok daha güçlü yönetebilecek. Bizim inançlara saygımız var. Bu topraklarda vatanımız, bayrağımız bir. Bunu korumayı başardığımız durumda evlatlarımız da huzur içinde yaşayacaklar. Ben de milletvekili seçilirsem sizlerin aslında Meclis’te artı bir temsilciniz, kardeşiniz olacak. Onun için de sizler nezdinde de ‘Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e’ durumu anamızın ak sütü gibi bizim hakkımız.

“BEN DE FELSEFİ OLARAK ALEVİYİM”

Ben de bakış açısı ve felsefe olarak değerler sisteminize çok saygı duyan bir kardeşinizim. O nedenle de sorunlarınızın farkındayım. Milletvekili seçilip Meclis’te teklif verme aşamasına gelince gündeme getireceğim konulardan birisi de eğitimde imam Matüridi’nin felsefi düşüncesi olacak.

“MÜFREDATA GİRECEK”

İmam Matüridi’nin düşüncesi; akıl, bilim, ilim ve Kur’an-ı Kerim’in doğru şekilde insanlara aktarılması ve ahlaki değerler sisteminin topluma aksettirilmesi için önemli. Esasında özgürlükçü ve tüm inançlara saygılı olan, İslam’ın gerçek yönünü yansıtan imam Matüridi’nin felsefi düşüncesi içinde, Alevilik ve Bektaşiliğin bir bütün içinde öğretilmesi gerek. Alevi ve Bektaşi düşüncesi anlaşıldığında bu ülkede hem Türkçe hem de Türk kültürü çok daha yüksek bir biçimde yaşanacak. Buna yürekten inanıyorum. Matüridi’nin, Yesevi’nin düşüncesinin müfredata olması gerektiği gibi konulması, bir defa kardeşiniz olarak benim en çok yapmak istediğim şeylerden birisi. Bakın eskiden din kültürü ve ahlak bilgisi dersi okutuluyordu. Onun ahlak kısmını ya kaldırdılar ya içini boşalttılar. Çünkü harami bir düzende ahlaka gerek yoktur. Tehlikelidir çünkü ahlak. İşte biz bu Matüridi anlayışını müfredatımıza sokacağız. Ben Alevilik ve Bektaşiliği birbirinden ayırmıyorum; bunların bir bütün içinde insanlara öğretilmesi lazım. Bu kültürel sistem bin yıldan önce de vardı. Böylece biz bir ağacın köklerinde olduğumuzu hissedebiliriz. Bunları dile getirdiğimizde aramıza kimsenin girmesi mümkün değil.

"ÜLKEMİZİN KARDEŞLİĞİ ADINA BU OLAYA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun deprem sonrasında Adıyaman’ı ziyaretinde karşılaştığı mezhepçi provokasyon ve saldırı girişimi ile ilgili olarak ise “Ülkemizin kardeşliği adına bu olaya çok üzüldüm. Bu cümleler durup dururken ortaya çıkmış bir ifade değil; bir sosyolojinin ürünü. İşte bunu ortadan kaldırmamız lazım. Hepsini elimizden geldiğince yapacağız. Genel Başkanımız Meral Akşener’in bir kadın ve anne olmasının getirdiği o hoşgörüsü devlet yönetimine de yansıyacak” dedi.

“ALEVİ TOPLUMUNA KARŞI DUYARLISINIZ”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Onur Şahin ise 35 yıldır yasal zeminde hak mücadelesi yürüttüklerini vurgulayarak, “Türkiye deyim yerindeyse bir uçurumun kenarında. Onun için de cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitirilmesi gerekiyor. Sizlerin Alevi toplumunun sorunları konusunda bir duyarlılığınız var. Randevu taleplerimize her zaman karşılık veriyorsunuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA