İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi

İstanbul'da pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılan 10 milyon 150 bin 710 oydan 4 milyon 928 bin 408'ni Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

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İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

Tutanakların teslim edilmesiyle İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulu, birleştirme tutanaklarını hazırladı.

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İl Seçim Kurulunun kapısına asılan tutanaklara göre İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü sandığa gitti.

İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan 10 milyon 137 bin 409 ve itiraz üzerine geçerli sayılan 13 bin 301 oyla birlikte toplam 10 milyon 150 bin 710 oy geçerli olarak kayda geçti.

Sandık kurulu sayısının 30 bin 849 olarak belirtildiği tutanaklarda, oyların 140 bin 593'ü geçersiz olarak bildirildi.

Geçerli oydan 4 milyon 928 bin 408'sini Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Adaylardan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 457 bin 568, adaylıktan çekilen ancak pusulada adı yer alan Muharrem İnce de 25 bin 738 seçmenin oyunu almaya başardı.

Kaynak: AA

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