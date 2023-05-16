Seçimlerle ilgili 'hile' iddiası: Sandığınızı kontrol edin

14 Mayıs seçimlerinin üstünden 2 gün geçti ve bugün itirazlar için son gün. İtirazın son gününde sosyal medyada gündeme gelen bir iddia ise dengeleri değiştirebilecek şekilde.

Kullanıcıların ıslak imzalı tutanaklarla beraber paylaştığı sandık sonuçlarında, oyların kaydırma yoluyla farklı partilere yazıldığı görüldü. Uzmanlar herkesin kendi sandığını kontrol etmesini önerdi. İşte sosyal medyada gündeme gelen o iddia:

Söz konusu iddiaya göre Yeşiller Sol Parti'nin 233 oyu MHP'ye yazıldı. İlgili sandığın ıslak imzalı tutanağı ve sandık sonucu şöyle: