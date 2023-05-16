Seçimlerle ilgili 'hile' iddiası: Sandığınızı kontrol edin

Sosyal medyada gündeme gelen bir iddiaya göre, ıslak imzalı tutanaklar sisteme girilirken oy kaydırma yoluyla farklı partilere yazıldı.

Son Güncelleme:
Seçimlerle ilgili 'hile' iddiası: Sandığınızı kontrol edin

14 Mayıs seçimlerinin üstünden 2 gün geçti ve bugün itirazlar için son gün. İtirazın son gününde sosyal medyada gündeme gelen bir iddia ise dengeleri değiştirebilecek şekilde.

Kullanıcıların ıslak imzalı tutanaklarla beraber paylaştığı sandık sonuçlarında, oyların kaydırma yoluyla farklı partilere yazıldığı görüldü. Uzmanlar herkesin kendi sandığını kontrol etmesini önerdi. İşte sosyal medyada gündeme gelen o iddia:

Seçimlerle ilgili 'hile' iddiası: Sandığınızı kontrol edin - Resim : 1

Söz konusu iddiaya göre Yeşiller Sol Parti'nin 233 oyu MHP'ye yazıldı. İlgili sandığın ıslak imzalı tutanağı ve sandık sonucu şöyle:

Seçimlerle ilgili 'hile' iddiası: Sandığınızı kontrol edin - Resim : 2

Seçimlerle ilgili 'hile' iddiası: Sandığınızı kontrol edin - Resim : 3

Son Güncelleme:
İsmail Küçükkaya'dan Sözcü'ye tepki: Yakışık almadı İsmail Küçükkaya'dan Sözcü'ye tepki: Yakışık almadı
Cumhur İttifakı ile vekil oldular: Meclis şaibeli isimlerle doldu Meclis şaibeli isimlerle doldu
Mısır haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Bakın onunla neler yapılıyor Mısır haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Bakın onunla neler yapılıyor
Soğan ve patates kabuklarını değerlendirme yolu! Çöpe atmayın Soğan ve patates kabuklarını değerlendirme yolu! Çöpe atmayın
ÇOK OKUNANLAR
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları: "Pes etmek, vazgeçmek yok" Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları
İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri
14 Mayıs seçimleri sonrası CHP kulislerinde neler konuşuluyor? CHP kulislerinde neler konuşuluyor?