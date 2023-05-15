İrfan Değirmenci: Stratejik oy safsatası MHP'ye kazandırmış görünüyor

Dün gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İzmir 2'nci bölge milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, son dönemde sıkça tartışılan 'stratejik oy' tartışmalarına tepki gösterdi.

Değirmenci, aday olduğu bölgedeki oy oranlarını paylaştı ve 'stratejik oy' kullanımının MHP'ye kazandırdığını ifade etti. Değirmenci, bölgede Yeşil Sol Parti'nin 86 bin 743 oyla 1 vekil, MHP'nin 84 bin 722 oyla 1 vekil aldığını, TİP'in ise 83 bin 423 oyla kazanamadığını vurgulayarak "Stratejik oy safsatası, CHP'de Hacer Foggo'yu da TİP'de beni de vekil yapamadığı gibi MHP'ye bir vekil kazandırmış görünüyor. Sonuçlar birbirine çok yakın. Avukatlarımız görev başında" ifadelerini kullandı.

Değirmenci daha sonra yaptığı paylaşımla "Yapılan itirazlar belki sonucu değiştirecek ama bir Sezen Aksu şarkısıyla başlayan kampanyayı bir başka Sezen Aksu şarkısıyla kapatalım" dedi ve kendisine oy veren İzmirlilere teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Türkiye İşçi Partisi (TİP), seçimlerde Yeşil Sol Parti'yle ortak listede girmeme kararı almış, birçok seçim bölgesinde ise aday göstermemişti. Kamuoyunda yapılan bazı tartışmalarda TİP'e verilen oyların 'boşa gideceği' iddia edilmiş ve 'stratejik oy' kullanılarak seçim bölgelerinde en güçlü ortağa oy verilmesi yönünde kampanyalar yürütülmüştü.