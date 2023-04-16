İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı: CHP'nin Muharrem İnce'yle ilgili stratejisi ortaya çıktı

Şubat ayına girildiğinde Türkiye'de muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye düşünüldüğünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimleri öne çıkıyordu. Altılı Masa’nın beş üyesi Kılıçdaroğlu'na destek verince diğer iki isim de CHP liderinin etrafında kenetlendi.

Mansur Yavaş, Konya ve Çanakkale’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile birlikte olurken Ekrem İmamoğlu bu illerle birlikte Trabzon'da da genel başkanını yalnız bırakmadı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan farklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz iki haftada tek başında mitingler gerçekleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de yayınlanan Büyük Satranç Tahtası adlı programda bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak stratejisi olduğunu dile getirdi.

'İMAMOĞLU SAHAYA İNECEK, GENÇLERE DOKUNACAK'

Erkin'e göre, son dönemde özellikle gençler üzerinde etkisini arttıran ve seçim anketlerindeki oylarında gelişim gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gücü bu hamleyle azaltılacak.

Sözcü gazetesi bu durumu şöyle aktardı:

"14 Mayıs Seçimleri için muhalefet cephesinde Muharrem İnce faktörünü sahada değiştirecek kişi Ekrem İmamoğlu. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir görüşme yaptı ve strateji belirledi. İnce’nin sahada gençleri etkileme faktörünü görüştüler. Kılıçdaroğlu ile birlikte değil daha çok İmamoğlu tek başına sokağa inecek, mitingler düzenleyecek.

Televizyon programlarına katılma değil de YouTube çekimleri yaparak, sahada gençlere dokunarak Muharrem İnce faktörünü azaltma kararı alınmış. Aslında bakarsanız İmamoğlu'nun heyecanlandırdığı kitle ile Muharrem İnce'nin heyecanlandırdığı kitle aynı. Bu stratejiyi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü."

İMAMOĞLU SON İKİ HAFTADA TEK BAŞINA ALTI MİTİNG DÜZENLEDİ

Aslında Erkin’in dile getirdiği strateji iki haftadır sokağa yansımış durumda. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarından Ekrem İmamoğlu son iki haftada altı farklı kentte tek başına miting düzenledi.

Önceki hafta Kırklareli ve Edirne’ye giden İmamoğlu, daha sonra Isparta ve Burdur’da seçmenden Kılıçdaroğlu için oy istedi. Bu mitinglerde enerjik performansıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçtiğimiz pazartesi günü ise Tokat ve Amasya’da halkla bir araya geldi.

Salı günü Kılıçdaroğlu ile birlikte Şanlıurfa’da olması beklenen İmamoğlu, bayramın birinci gününü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları gibi deprem bölgesindeki bir şehirde geçirecek.