AKP'den yeni vaat: 3 ve üzerinde çocuk yapan kadınlara erken emeklilik mi geliyor?

AKP’nin 2023 Seçim Beyannamesi, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” başlığı ile kamuoyuna duyuruldu.

500 sayfadan oluşan beyannamenin satır aralarında dikkat çekici vaatler de yer alıyor. Beyannamenin emeklilik ve yaşlılarla ilgili vaatler bölümüne göre emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu vaatle ilgili beyannamede daha fazla detay yok ancak bu vaade bakarak, 'En az 3 çocuk politikası' yürüten AK Parti’nin 3 ve üzerinde çocuk yapan annelerin emeklilik süresini aşağı çekmeye dönük çalışma yapacağını söylemek mümkün. 'En az 3 çocuk politikası'nın çok karşılık bulmadığı seçmen nezdinde bu vaadin nasıl sonuç vereceği merak konusu."