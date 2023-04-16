CHP'den seçim güvenliği açıklaması: 3 ayrı kaynaktan veri akışı olacak, tutarsızlık olursa ekran 'uyarı' verecek

Sözcü'de yer alan habere göre, Adıgüzel “Her sandıkta bir asil bir yedek görevli atamak için bir havuz oluşturduk. Şu ana kadar 290 bin civarı görevli atadık. 2018 ve 2019 seçimlerinde kullandığımız altyapımızı, hem mobil hem de web tabanlı uygulamalarımızı güncelledik. Bizim herhangi bir ajansla seçim sonuçlarına ilişkin bir anlaşmamız yok." dedi.

Adıgüzel şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz seçim gecesi ıslak imza tutanaklarının tamamını temin etmek ve aldığımız veriler doğrultusunda kamuoyunu, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek olacak. Biz işimizi ne YSK'ya ne de devletin herhangi bir kurumuna bırakıyoruz. Çünkü YSK'ya güvenmiyoruz. Seçim günü seçim sonuçları bize üç ayrı kaynaktan gelecek. Birinci kaynak mobil, ikinci kaynak web, üçüncü kaynak ise YSK. Mobil ve webden gelen sandık sonuçları ile YSK'dan her 3 dakikada bir aktarılan sandık sonuçları arasında yaşanabilecek en ufak bir tutarsızlık sistemlerimiz tarafından anında tespit edilecek ve ilgili tutarsızlığa ilişkin ‘redflag' dediğimiz bir uyarı üretilerek sorumlularımızın ve avukatlarımızın ekranlarına düşecek. Bizdeki sandık sonuçları ile YSK sonuçları örtüşmüyor ise hukuki itiraz sürecini başlatacağız.”