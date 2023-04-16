CHP'den seçim güvenliği açıklaması: 3 ayrı kaynaktan veri akışı olacak, tutarsızlık olursa ekran 'uyarı' verecek

CHP Genel Başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim güvenliği konusunda Millet İttifakı'nın birlikte çalıştığını, teknik alt yapının güncellendiğini, üç ayrı kaynaktan veri akışı sağlanacağını açıkladı.

CHP'den seçim güvenliği açıklaması: 3 ayrı kaynaktan veri akışı olacak, tutarsızlık olursa ekran 'uyarı' verecek

Sözcü'de yer alan habere göre, Adıgüzel “Her sandıkta bir asil bir yedek görevli atamak için bir havuz oluşturduk. Şu ana kadar 290 bin civarı görevli atadık. 2018 ve 2019 seçimlerinde kullandığımız altyapımızı, hem mobil hem de web tabanlı uygulamalarımızı güncelledik. Bizim herhangi bir ajansla seçim sonuçlarına ilişkin bir anlaşmamız yok." dedi.

Adıgüzel şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz seçim gecesi ıslak imza tutanaklarının tamamını temin etmek ve aldığımız veriler doğrultusunda kamuoyunu, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek olacak. Biz işimizi ne YSK'ya ne de devletin herhangi bir kurumuna bırakıyoruz. Çünkü YSK'ya güvenmiyoruz. Seçim günü seçim sonuçları bize üç ayrı kaynaktan gelecek. Birinci kaynak mobil, ikinci kaynak web, üçüncü kaynak ise YSK. Mobil ve webden gelen sandık sonuçları ile YSK'dan her 3 dakikada bir aktarılan sandık sonuçları arasında yaşanabilecek en ufak bir tutarsızlık sistemlerimiz tarafından anında tespit edilecek ve ilgili tutarsızlığa ilişkin ‘redflag' dediğimiz bir uyarı üretilerek sorumlularımızın ve avukatlarımızın ekranlarına düşecek. Bizdeki sandık sonuçları ile YSK sonuçları örtüşmüyor ise hukuki itiraz sürecini başlatacağız.”

Etiketler
CHP
Süleyman Soylu: Biz gideceğiz, bu LGBT’ciler gelecek Süleyman Soylu: Biz gideceğiz, bu LGBT’ciler gelecek
Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları.. Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları..
Babacan: Hedef Sadullah Ergin değil, hedef CHP! Babacan: Hedef Sadullah Ergin değil, hedef CHP!
Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu
ÇOK OKUNANLAR
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının ölümünde sır perdesi aralanıyor: Telefonundaki her şey silinmiş Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının ölümünde sır perdesi aralanıyor
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz Bahçeli önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz
Kamuoyu araştırmacısı Gezici tarih verdi: "Muharrem İnce çekilmek isteyecek" "Muharrem İnce çekilmek isteyecek"
Mülakatlardan hafızalara kazınanlar: Recep Tayyip Sever sonuncu sıradan birinciliğe böyle yükseldi Recep Tayyip Sever sonuncu sıradan birinciliğe böyle yükseldi
Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Hz. Musa kölelere özgürlük verdi, 'hani soğan?' diye söylenmeye başladılar Hz. Musa kölelere özgürlük verdi, 'hani soğan?' diye söylenmeye başladılar