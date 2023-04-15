Babacan: Hedef Sadullah Ergin değil, hedef CHP!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Halk TV ekranlarında yayımlanan Lider Masası programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Sadullah Ergin'in milletvekilliği adaylığını değerlendiren Babacan şunları söyledi:

Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor.

Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız? Yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız? Odağımız seçimi kazanmak olmalı.