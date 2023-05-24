Hem Akşener hem Kılıçdaroğlu onayladı: İşte iktidar değişirse kurulacak yeni ordu

14 Mayıs'ta tamamlanmayan seçimlerin 28 Mayıs'a kalması ile sürecin uzaması toplumu yeni beklentilere soktu. Değişim isteyenler, Millet İttifakı'nın projelerini yeniden değerlendirmeye aldı. Bunun yanından ittifaklar da yeni projelerini tekrar gözden geçirdi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan da Millet İttifakı'nın çok konuşulacak yeni projesini köşesinden anlattı.

Eski askeri hâkim ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Ahmet Zeki Üçok'un hazırladığı Güney Ordu Projesi'nden bahseden Pehlivan, "Terörle mücadele konusunda “montaj” ile vurulanlar, terörü özel bir orduyla vurmayı düşlüyor." değerlendirmesini yaptı.

Pehlivan'ın aktardıkları şöyle:

Ahmet Zeki Üçok cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na özetle şöyle dedi: Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip Suriye ve Irak sınırının güvenliğini sağlamalıyız. Terörle mücadelede harekât etkinliğini artırmak için tıpkı Ege Ordu Komutanlığı gibi sadece bu bölgeye ve bu amaçlara hizmet amacıyla özel niteliklere sahip profesyonel, etkili, operasyonel bir kuvvet oluşturmalıyız.

Akşener’e ve Kılıçdaroğlu’na sunulan bilgi notunda sınırımızdaki mevcut durum 6 maddede özetlenmişti. Sonra “Kapsam” başlığı altında yazılanları okumaya başladım.

Şunları görüyordum:

Coğrafi alan: Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri illeri.

Askeri Alan:

-Silah, mühimmat ve personel olarak standart ordu düzeyinde.

-Terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlar yapabilecek özel eğitimli ve teçhizatlı tugay düzeyinde askeri birlikler.

-Kaçak ve düzensiz göçmenlerin sınır ihlallerini önlemek için özel eğitimli ve teçhizatlı tugay düzeyinde askeri birlikler.

-Terörle mücadelenin uluslararası hukuka ve çatışma hukukuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak için özel eğitimli hukuk birimleri.

-Kaçak ve düzensiz göçmenler ile mülteciler hakkındaki devlet politikalarının ulusal ve uluslararası hukuka uygun yürütülmesini sağlamak için özel eğitimli hukuk birimleri.

Özetle...

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Güney Ordu Komutanlığı kurmayı istiyor. Böylece terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacılar meselesi için oldukça konuşulacak bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Tüm bunları yaparken de İHA ve SİHA’lardan da destek alınmasını düşünüyor.

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