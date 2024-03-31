Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.

Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

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