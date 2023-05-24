Gürkan Hacır: CHP, Muharrem İnce ile görüşüyor, bu akşam açıklama gelebilir

Türkiye 4 gün sonra yeniden sandık başına gidiyor. Yenilenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki aradaki 4 puanlık farkın kapatılması için partilerin yeni ittifak görüşmeleri sürüyor.

Yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından bugün de ATA İttifakı'ndaki en fazla oya sahip parti olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçimde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından gazeteciler Ankara kulislerinden yeni bilgileri de paylaşmaya devam ediyor. Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'deki bazı belediye başkanlarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Hacır, "Ankara’da trafik hız kesmiyor. Chp li Adana BB Başkanı Zeydan Karalar BÇrkmece BB Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Muharrem İnce ile görüşmek üzere Memleket Partisi’ne geldiler. Akşam açıklama gelebilir" dedi.