'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan, ülkeden giden doktorlar için kamu spotu hazırlamış: Sizi yuvanıza dönmeye davet ediyorum

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlara ülkeye dönme çağrısı yaptığı kamu spotunun onaylandığını açıkladı.

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'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan, ülkeden giden doktorlar için kamu spotu hazırlamış: Sizi yuvanıza dönmeye davet ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlara Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı bir kamu spotu yayınlanacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan İlhan Taşçı, "Dr. istifalarını 'Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz' diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum' çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart 2022'deki açıklamasında kamu hastanelerinden istifa eden doktorlar için şunları söylemişti:

"Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış. Samimi konuşuyorum. Dost acı ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz, doktorları okutan, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Şimdi az para veriyormuş. Sordum, en az alan 8-9 bin en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz."

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