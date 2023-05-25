Fransa’da oylar Türkiye’ye gönderilmek üzere yola çıktı

Fransa’da 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandıklar kapandı. Paris Başkonsolosluğu’nda seçmenler seçimin son gününde uzun kuyruklar oluşturarak oy verdi.

Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık görevlileri hatıra fotoğrafları çektirerek “Türkiye” sloganları attı. Daha sonra zarflar parti temsilcileri ve müşahitlerin gözetiminde diplomatik torbalara konularak mühürlendi. Güvenli odalara konulan mühürlenmiş torbalar daha sonra Türkiye’ye gönderilmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk seçmenler 27 Nisan - 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında oylarını kullanmış, Türkiye’de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayları yeterli oy toplayamamış, Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur oylaması kararlaştırılmıştı. Fransa’da 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü başlayan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu oy kullanma işlemleri 24 Mayıs Çarşamba günü akşamı yerel saatle 22:00’de oy kullanma işlemleri tamamlanmıştı.

Kaynak: İHA