ABD’de kullanılan oylar Türkiye’ye gönderiliyor

ABD’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemleri dün yerel saatle 22.00’de sona erdi. ABD’de kayıtlı seçmenlerin oy kullanma işlemleri Washington Büyükelçiliği, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, Chicago, New York Başkonsoloslukları ile Long Island ve South Jersey’deki merkezlerde gerçekleştirildi. Ülkede 20-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen oy verme işlemlerine katılım oranı yaklaşık yüzde 55 olarak açıklandı.

Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlenerek Türkiye’ye gönderilmek üzere hazırlandı. Havalimanına taşınan oy torbaları akşam saatlerinde diplomatik kuryeyle Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye’ye gönderilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından yapılan açıklamada, dün akşam 20.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 856 bin 968 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA