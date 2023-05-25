Babacan: İkinci turda Erdoğan kazanırsa Türkiye'yi gerçekten ekonomik felaket bekliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

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Babacan: İkinci turda Erdoğan kazanırsa Türkiye'yi gerçekten ekonomik felaket bekliyor

Seçime günler kala DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, Erdoğan kazandığı takdirde ekonomiyi büyük felaket beklediğine dikkat çekerek, "Kötünün kötüsü var... Yarın elektrik kesintileri başlar, yarın akaryakıt kuyrukları Başlar, paranızla benzin bulamazsınız, ameliyathanede en gerekli malzemeleri bulamaz hekimler" dedi.

"Bu ülke daha önce bu kadar batırılmadı" diyen Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidar iş başında olduğu sürece Türkiye ekonomisi asla düzelmeyecek. Erdoğan kazanırsa daha da kötüye gidecek.

Taneyle soğanın satıldığı duruma düştük. Ne yaptı Erdoğan? Tüm bu süreçte vatandaşın dini hassasiyetini, milli duyguları istismar ettiler.

Finansa erişim son derece zorlaştı. Nakit sistemi kurudu. Merkez Bankası'nın rezervi eksiye düştü. Merkez Bankası'nın kasalarının boşaltıldığı gibi MB borçlu şu anda. Vatandaşın dövizini de sattırdılar. Döviz hesaplarını bozdurdular.

İkinci turda Erdoğan kazanırsa Türkiye'yi gerçekten ekonomik felaket bekliyor. 11 yıldır ülkenin ekonomisini yönetmiş vatandaş olarak söylüyorum bu uyarıyı yapmak görevim."

"IMF BİZDEN BORÇ İSTEDİ"

Babacan, ekonomi yönetiminin başında olduğu süreçte IMF'in kendilerinin borç istediğini dile getirerek, "Ekonomi yönetiminin başında olduğumda IMF geldi bizden para istedi. 'Ekonomisi sıkıntılı olan ülkeler için paraya ihtiyaç olacak bir fon oluşturuyoruz, sizin durumunuz gayet iyi katkıda bulunur musunuz' dediler... 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladık borç vermek için" diye konuştu.

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