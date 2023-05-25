Canan Kaftancıoğlu'ndan Nedim Şener'e: FETÖ'cüleri devletin en etkili yerlerine ninem mi yerleştirdi, fırıldak ötesi aparat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınında geçmişte sarf ettiği "Katil devlet" ifadesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine söz aldı.

"Devlet sorumlu, sosyal devlet bizlere, sizlere tırnak içinde söylüyorum ‘kutsal devlet’ kavramı dayatılıyor. Devletler soyut kavramlardır, devletleri hükümetler yönetir. Vatandaş olarak devletin de verdiğimiz vergiler dahil hesabını sorduğumuzda biraz önce şu arkamdaki kız kardeşimizin söylediği hayallerini gerçekleştireceğiz" diyen Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

'BENİM DE AĞRIMA GİDİYOR'

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde devletin organları vardır, AİHM kararıyla devletin kolluk kuvvetleri aracılığıyla hukuk esastır demiş, devletin kolluk kuvvetleri aracılığıyla Hrant Dink’in öldürüldüğünün AİHM kararı vardır. Devlet soyut bir kavramdır. Mahkeme kararı ile bu varsa burada benim katil devlet dememdeki amaç, Hrant Dink’in öldürülmesiyle bellidir ama katil devlet sizin kadar benim de ağrıma gidiyor. Çünkü devletler vatandaşını öldüren mekanizmalara aracılık etsin diye değil o mekanizmalar vatandaşını korusun diyedir. Güçlü toplum, güçlü devlet...

Bunun yolu da devleti soyutlayarak değil sorumlu devletin talebini vatandaşlar olarak yapacağız ki bu topraklardaki hepimiz kutsal kavramlar değil sorumluluk üzerinden yapılan yanlışları ifade ettiğimizde ortaya çıkaracağız. AİHM'de ne yazık ki senin kadar benim de ağrıma gidiyor; devletin kurulları ve organları aracılığıyla cinayetler işlendiğini mahkeme kararlarında görüyoruz.”

NEDİM ŞENER İŞİN ASLINI 'UNUTTU': ÇARPITIYOR

Şimdilerde iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nedim Şener ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu'nu 'çarpıtmakla' suçladı.

"Dink cinayeti, FETÖ'cü istihbaratçıların, 12 Haziran 2007'de başlattığı ve Canan Kaftancıoğlu'nun FETÖ paçavrası Zaman gazetesinin manşetinden destek verdiği Ergenekon kumpası için, 'göz yumduğu' 19 Ocak 2007’de işlenmiş bir suikasttır" ifadesini kullanan Şener, o dönem FETÖ'cülere devletin her kademesinde 'iş' verildiği gerçeğini vurgulamaktan kaçındığı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"AİHM'in 'kamu görevlilerini suçladığı' bir kararı yoktur 'sadece etkin soruşturma yapılmamıştır' kararı vardır. Etkin soruşturma ise dosya 2014’te FETÖ’cü savcı Muharrem Akkaş’tan alınınca yapıldı. Hem savcılıkta hem mahkemede tanık olarak iki kez ifade verdiğim dava Canan Kaftancıoğlu'nun 'katil' dediği devletin soruşturma ve kovuşturmasıyla aydınlanmış. FETÖ’cülerin 'yol verdiği' bir cinayet olduğu kesinleşmiştir."

KAFTANCIOĞLU: FETÖ'CÜLERİ DEVLETİN EN ETKİLİ YERLERİNE NİNEM Mİ YERLEŞTİRDİ?

Canan Kaftancıoğlu'nun ise buna yanıtı şöyle oldu:

"İstesen de birileri gibi 'değişik' olamazsın ancak: Bir) Ergenekon kumpasına destek veriyor olsam mahkemelerinde olup sana destek vermemiş olmam lazımdı. (Yazık fırıldak olacağını öngörememişiz)

İki) FETÖ’cüleri devletin en etkili yerlerine ninem mi yerleştirdi? Fırıldak ötesi aparat."