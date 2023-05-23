Fehmi Koru: Sinan Oğan olayı bana neden Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini hatırlatmış olabilir?

Gazeteci Fehmi Koru, 'Sinan Oğan' olayının kendisine başrolünde Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa filmini hatırlattığını söyledi: "Siyaset alanı o kadar acımasız değil. Yine de seçmenin ne yapacağı belli olmaz."

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Fehmi Koru: Sinan Oğan olayı bana neden Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini hatırlatmış olabilir?

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50+1 şartını sağlamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, dün itibariyle 28 Mayıs'ta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Gelişme, kamuoyunda gündem oldu.

Söylemlerini büyük ölçüde sığınmacıları geri göndermek üzerine kuran Oğan'ın, yıllardır izlediği politikalarla krizi tırmandıran iktidar kanadının yanında saf tutması, başta kendisini aday gösteren ATA İttifakı'nın 'demirbaşı' - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destekçilerinin eleştirilerine yol açtı. 

Gazeteci Fehmi Koru ise, olayın kendisine başrolünde Şener Şen'in bulunduğu 'Züğürt Ağa' filmini hatırlattığını söyledi. 

Karakterin ağalığın sonunun ilanı gibi olduğunu belirten Koru, şunları kaydetti:

"(...) Sinan Oğan’ın yürüttüğü müzakereler, o müzakerelerde karşı taraftan bekleyip aldıkları, yalnızca ona oy vermiş kitleyi değil her seçmeni yeniden düşünmeye sevk edebilir.

Neticede sandık başına gittiğimizde, o ana kadar işitip okuduklarımızdan etkilenerek ama vicdanımızla baş başa kalarak oy kullanacağız. Kullanacağımız oyun yalnızca birey olarak kendimizi, aile ve yakın çevremizi değil, ülkeyi ve ülkemiz ile insanlarının geleceğini de belirleyeceğinin bilincinde olacağız.

Aşiret değil, bir ulusuz çünkü.

‘Züğürt Ağa’ kendi malı bildiği koca bir köye hükmeder ve insanların kaderini belirlerken, devran değişince, medar-ı maişet motorunu çalıştırabilmek için evde imal edilen çiğ köfteleri İstanbul sokaklarında satmak zorunda kalmıştı.

Siyaset alanı o kadar acımasız değil. Yine de seçmenin ne yapacağı belli olmaz."

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Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan AKP
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