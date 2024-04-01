Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce farkı 14'e çıkardı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 25 yıl sürdüren ancak 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'in ardından gözler Eskişehir'deki seçim sonuçlarına çevrildi. Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 01.37 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce, oyların yüzde 52.02'sini aldı.

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Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce farkı 14'e çıkardı

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy sayımı tüm Türkiye’de devam ediyor. CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçimde uzun yıllar başkanlık yapan Yılmaz Büyükerşen'i Eskişehir’e aday göstermemişti. Büyükerşen'nin aday gösterilmemesinin ardından gözler Eskişehir’e döndü. Eskişehir’den ilk sonuçlar gelmeye başladı, oy oranları belli olmaya başladı. İşte sonuçlar…

ESKİŞEHİR'DE SEÇİMDE İLK SONUÇLAR

Eskişehir Geneli Açılan Sandık: %95,13

CHP adayı Ayşe Ünlüce %52.02

AKP adayı İdris Nebi Hatipoğlu %38.13

İYİ Parti adayı Melih Aydın %3.67

Yeniden Refah Partisi adayı Kadir Çalışıcı %1.95

Zafer Partisi adayı Oğuz Beki %1.78

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Eskişehir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2024 Yerel Seçimleri
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