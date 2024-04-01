Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim videosu: "Rize'de kazandık mı?"

Erdoğan taklitleriyle ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, yerel seçim sonuçlarının netleşmesi ve CHP'nin zafer ilanı sonrası yeni bir video yayınladı.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim videosu: "Rize'de kazandık mı?"

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlü olan Muhammed Nur Nahya yerel seçim sonuçlarının netleşmesi ve AKP'nin yaşadığı hezimetin ardından yeni bir video paylaştı.

Videoda elinde kolonyayla seçim sonuçlarını takip eden 'Erdoğan', İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaybettiğini öğrendikten sonra "Rize gelsin, Rize'de kazandık değil mi?" diye soruyor. Ardından "Emekliye falan 5 bin TL zam mı yapsak" diyor. "Başkanım çok geç artık" yanıtını alınca da "Fatih nerede, Fatih..." diye sesleniyor.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Nur Nahya Yerel Seçim 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
Seçim sonuçları dış basında: "Erdoğan hayal kırıklığına uğradı" "Erdoğan hayal kırıklığına uğradı"
Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'ndan zafer konuşması: "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi" "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi"
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi
Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu Ünlü teknik direktörün kızı Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu
Erdoğan, seçim hezimeti sonrası konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder' Erdoğan, seçim hezimeti sonrası konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder'