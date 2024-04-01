Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'dan seçim videosu: "Rize'de kazandık mı?"

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlü olan Muhammed Nur Nahya yerel seçim sonuçlarının netleşmesi ve AKP'nin yaşadığı hezimetin ardından yeni bir video paylaştı.

Videoda elinde kolonyayla seçim sonuçlarını takip eden 'Erdoğan', İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaybettiğini öğrendikten sonra "Rize gelsin, Rize'de kazandık değil mi?" diye soruyor. Ardından "Emekliye falan 5 bin TL zam mı yapsak" diyor. "Başkanım çok geç artık" yanıtını alınca da "Fatih nerede, Fatih..." diye sesleniyor.