Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Tokat'ta seçimi eski vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. Yazıcıoğlu, MHP'den aday olmuştu.

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Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Yazıcıoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesini kutladı.

Yazıcıoğlu, buradaki konuşmasında, kendisini seçen bütün Tokatlılara teşekkür etti.

Bütün Tokatlıların başkanı olacağını anlatan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki... Teşekkür ediyoruz. Babama, arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesinde hizmet etme şansı verildi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz."

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı - Resim : 1

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948 yılında Trabzon, Köprübaşı'nda doğdu. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli eski valisi olan Recep Yazıcıoğlu, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle, Süper Vali olarak anıldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi.

Sistemin işleyişine sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu halkın sistemin içerisinde olmadığını bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığı ve bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirmiştir.

Recep Yazıcıoğlu Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulaması ile Cumhuriyetten bu yana yapılan dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıştır.

Vali Yazıcıoğlu Erzincan Valiliği sırasında doğa sporları ile uğraşmış ve yörenin doğa sporları turizmine açılmasına katkı sağlamıştır. Doğa sporlarına özellikle rafting'e olan ilgi ve katkısı Denizli Valiliği sırasında da devam etmiştir.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Eskiköy'de vatandaşlar tarafından yaptırılarak iki köyü birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaşamını yitiren eski Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun adı verildi.

Yazar Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü adlı romandan esinlenilerek çekilen ve Star TV'de Erzincan Valiliği sırasında yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi film yayınlanmıştır. Dizide valiyi sanatçı Erdal Beşikçioğlu canlandırmıştır. Valinin karakter ismi dizideki ve diziden sonra devam eden "Vali" filminde Faruk Yazıcı'dır.

9 Ocak 2009'da gösterime giren Vali filminde ise Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Denizli'deki Uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia edilmektedir.

HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.

Kaynak: AA

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