Resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirde kim kazandı?

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 76 olduğu seçimde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı.

AKP için seçimin en kritik noktası olan İstanbul’da iktidar hezimete uğradı. 2019’da yenilenen seçimde 800 bin olan fark bu seçimde 1 milyonun üzerine çıktı.

Peki 30 büyükşehir belediyesinde hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.



İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Cemil Tugay kazandı.



BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı.



ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.



BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Akın kazandı.



MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Sami Er kazandı.



ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.



ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.



KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Tahir Büyükakın kazandı.



DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı.



ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Sekmen kazandı



ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.



DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.



MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ahmet Aras kazandı.



AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.



TEKİRDAĞ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Candan Yüceer kazandı.



SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Halit Doğan kazandı.



MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Fırat Görgel kazandı.



MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Vahap Seçer kazandı.



KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKPadayı Uğur İbrahim Altay kazandı.



SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Yusuf Alemdar kazandı.



GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Fatma Şahin kazandı.



MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.



VAN

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.



TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Ahmet Metin Genç kazandı.



KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.



ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.



HATAY

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Öntürk kazandı.