Resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirde kim kazandı?
Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi. 30 büyükşehir belediyesinde hangi parti hangi belediyeyi kazandı?
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 76 olduğu seçimde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı.
AKP için seçimin en kritik noktası olan İstanbul’da iktidar hezimete uğradı. 2019’da yenilenen seçimde 800 bin olan fark bu seçimde 1 milyonun üzerine çıktı.
Peki 30 büyükşehir belediyesinde hangi parti hangi belediyeyi kazandı?
İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.
ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Cemil Tugay kazandı.
BURSA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı.
ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.
BALIKESİR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ahmet Akın kazandı.
MALATYA
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Sami Er kazandı.
ORDU
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.
ESKİŞEHİR
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.
KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Tahir Büyükakın kazandı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı.
ERZURUM
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Sekmen kazandı
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.
DENİZLİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.
MUĞLA
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ahmet Aras kazandı.
AYDIN
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Candan Yüceer kazandı.
SAMSUN
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Halit Doğan kazandı.
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Fırat Görgel kazandı.
MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Vahap Seçer kazandı.
KONYA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKPadayı Uğur İbrahim Altay kazandı.
SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Yusuf Alemdar kazandı.
GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Fatma Şahin kazandı.
MANİSA
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı.
VAN
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
TRABZON
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Ahmet Metin Genç kazandı.
KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.
ADANA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.
HATAY
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Mehmet Öntürk kazandı.