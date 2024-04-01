Yıllar sonra bir ilk: Kütahya'da 726 oy farkıyla zafer CHP'nin

2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP’li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu.

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Yıllar sonra bir ilk: Kütahya'da 726 oy farkıyla zafer CHP'nin

Türkiye’nin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olan Kütahya’da, CHP’li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP’li belediye başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Alim Işık’ı 726 oy farkıyla geçerek Kütahya’nın yeni belediye başkanı oldu.

Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci’yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı’nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti.

Kaynak: İHA

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