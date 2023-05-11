Erdoğan 3 ayda söylediklerini unuttu: Kızılay'ın çadır satma işine giremez, süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir

"Kızılayımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dalkavuklara, asla kulak asmayın" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kızılay'ın çadır skandalından rahatsız olduğunu söyledi.

Erdoğan 3 ayda söylediklerini unuttu: Kızılay'ın çadır satma işine giremez, süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. 

Hataylı bir depremzede gencin Kızılay'ın çadır sarmasına ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, "Bu konu tabi beni de ciddi mana da üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" dedi. 

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle de çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir probleminin olmaması gerekir."

SKANDAL SONRASI "DALKAVUK" DEMİŞTİ

Erdoğan, Kızılay skandalının ardından 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşiliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılayımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dalkavuklara, asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim, sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim. Onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımıyla hiçbir felaket hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz" demişti. 

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