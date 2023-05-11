Kılıçdaroğlu’ndan ‘İnce’ye komplo’ yorumu: İktidar bütün kirliliğini bu seçimde gösteriyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem TBMM Genel Seçimleri’ne üç gün kala Sivas mitingi sırasında, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’ye yönelik kaset komplosu gibi iddialar noktasında AKP’yi işaret ederek, “Hayatımda, iktidar partisi kadar kirlenen bir parti hiç görmedim. Bütün kirliliğini bu seçimde gösteriyor ama ne yaparsa yapsın bu ülke onu seçmeyecek artık” dedi.