Bağdat Caddesi'nde İmamoğlu coşkusu: Hiçbir gençten oy firesi istemiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte akşamlar saatlerinde İstanbul Bağdat caddesinde vatandaşlarla buluştu.

Buluşmadan saatler önce vatandaşlar Bağdat caddesinde toplanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın coşkusu dikkat çekti. Yol boyu insanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İmamoğlu'nu karşıladı.

İmamoğlu Bağdat Caddesi’nde yaptığı konuşmasında,”14 Mayıs’taki ‘bir adımı’ ihmal etmeyeceğiz. Kadıköy, İstanbul oy rekoru kıracak. Bir adım atarsak eşitliğe özgürlüğe tutunacağız. Başımız eğikti; bir adım atarsak memleketimize karşı, insanlarımıza karşı, Atatürk’ümüze karşı başımız dik olacak. Geçmişin kavgalarına değil, geleceğin umutlarına koşacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasında satır araları:

“Bu seçimi bize oy vermeyen canım vatandaşlarımız için de kazanacağız. Diyorlar ki, ‘Biz bu memleketin insanlarına korku saldılar, insanlar korkuyor’ falan. Bizim insanımız kimseden korkmaz. Allah’tan başka kimse bizi korkutamaz. Biz özgürlüğü için, hürriyeti için her şeyi feda etmeye hazır bir memleketiz. Bu anlayışa 14 Mayıs’ta son vereceğiz, bir daha gelmemek üzere. Bu seçim bir sistemi sona erdirme seçimidir. Bu seçim ekonomimizi berbat eden, eğitimimizi yerlerde süründüren, her yönüyle memleketimizi baskı altına alan bu rejimi sona erdirme seçimidir.

Hiçbir gençten oy firesi istemiyoruz. Z kuşağının tarih yazdığı bir seçim olacak bu seçim. Gençler bu seçim hayatınızın bundan sonraki dönemini etkileyecek unutmayın. Bir adım kaldı. O adımı güçlü atalım. O gün sandıklarda görev alalım

Hayatta en çok sevdiğim şey sevgi pıtırcığı olmak. Bu arkadaşlar kötü bir şey gibi dalga konusu yapıyorlar. Sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen bu hayattan zevk alır mı, almaz. Hepsi benim insanım, ben insanıma kurban olurum”