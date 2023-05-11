Bağdat Caddesi'nde İmamoğlu coşkusu: Hiçbir gençten oy firesi istemiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bağdat Caddesi’nde vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu konuşmasında, “Başımız eğikti; bir adım atarsak memleketimize karşı, insanlarımıza karşı, Atatürk’ümüze karşı başımız dik olacak” dedi.

Son Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte akşamlar saatlerinde İstanbul Bağdat caddesinde vatandaşlarla buluştu.

Buluşmadan saatler önce vatandaşlar Bağdat caddesinde toplanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın coşkusu dikkat çekti. Yol boyu insanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İmamoğlu'nu karşıladı.

İmamoğlu Bağdat Caddesi’nde yaptığı konuşmasında,”14 Mayıs’taki ‘bir adımı’ ihmal etmeyeceğiz. Kadıköy, İstanbul oy rekoru kıracak. Bir adım atarsak eşitliğe özgürlüğe tutunacağız. Başımız eğikti; bir adım atarsak memleketimize karşı, insanlarımıza karşı, Atatürk’ümüze karşı başımız dik olacak. Geçmişin kavgalarına değil, geleceğin umutlarına koşacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasında satır araları:

“Bu seçimi bize oy vermeyen canım vatandaşlarımız için de kazanacağız. Diyorlar ki, ‘Biz bu memleketin insanlarına korku saldılar, insanlar korkuyor’ falan. Bizim insanımız kimseden korkmaz. Allah’tan başka kimse bizi korkutamaz. Biz özgürlüğü için, hürriyeti için her şeyi feda etmeye hazır bir memleketiz. Bu anlayışa 14 Mayıs’ta son vereceğiz, bir daha gelmemek üzere. Bu seçim bir sistemi sona erdirme seçimidir. Bu seçim ekonomimizi berbat eden, eğitimimizi yerlerde süründüren, her yönüyle memleketimizi baskı altına alan bu rejimi sona erdirme seçimidir.

Hiçbir gençten oy firesi istemiyoruz. Z kuşağının tarih yazdığı bir seçim olacak bu seçim. Gençler bu seçim hayatınızın bundan sonraki dönemini etkileyecek unutmayın. Bir adım kaldı. O adımı güçlü atalım. O gün sandıklarda görev alalım

Hayatta en çok sevdiğim şey sevgi pıtırcığı olmak. Bu arkadaşlar kötü bir şey gibi dalga konusu yapıyorlar. Sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen bu hayattan zevk alır mı, almaz. Hepsi benim insanım, ben insanıma kurban olurum”

Etiketler
Ekrem İmamoğlu seçim 2023 Millet İttifakı CHP
Son Güncelleme:
Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor
Akşener'den Muharrem İnce açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun bir daveti oldu, olumlu bakıyorum Akşener'den Muharrem İnce açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun bir daveti oldu, olumlu bakıyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj: Dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin "Dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin"
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet, Cumhur'a fark atıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor