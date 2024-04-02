Ekrem İmamoğlu paylaştı: CHP’nin itirazı reddedildi, AKP’nin itirazı kabul edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa için oyların yeniden sayılaması yönünde karar alındığını aktardı. İmamoğlu bu duruma tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin bir açıklama paylaştı.

İmamoğlu, CHP'nin AK Partinin elinden aldığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini aktardı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."