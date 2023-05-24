Ekrem İmamoğlu: 'Montaj videonun ortaya çıkması Allah'ın adaleti; anlatamazdık, kendisi itiraf etti'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bu pazar sandık başına gidilecek. Kritik seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, AKP kanadından peş peşe montaj olduğu itiraf edilen seçim videosuyla ilgili "Bu nasıl bir hırstır? Bu nasıl bir simsiyah kalp. Olacak şey değil ya. Genel başkanımızı terör örgütü ile aynı kareye koyuyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz 'ama montaj'... Allah'ın adaleti büyüktür. Biz bin defa desek de milletimizin bir bölümüne anlatamazdık. Şimdi kendisi itiraf etti." dedi.

AKP'NİN MONTAJ VİDEOSU

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlı videoyu seçim meydanlarında izletmesiyle ilgili "Hiçbirimiz buna tenezzül etmeden bir süreç yürüttük. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı 'Ama montaj, ama şu, ama bu'... Gerçekmiş gibi gösterdiniz. Şimdi savunamıyor. Bu nasıl bir hırstır. Bu nasıl bir simsiyah kalp. olacak şey değil ya. Genel başkanımızı terör örgütü ile aynı kareye koyuyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz 'ama montaj'..." dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Videonun montaj olduğunun ortaya çıkması Allah'ın adaleti. Allah'ın adaleti büyüktür. Biz bunu halkımızın bir kısmına anlatamazdık, şimdi kendisi itiraf etti. Bu seçim döneminde milletimize verilen zararı ben hiç bir dönem görmedim. Sayın Cumhurbaşkanının bu ifadesi tarihi bir trol ifadesidir."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AYHAN OGAN’A SERT TEPKİ: BÖYLE BİR TROLLÜK GÖRMEDİM BEN

(Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan'ın sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na oy veren HDP'li seçmenleri kastederek "PKK" göndermesi yaptığı paylaşımı) Ben hayatımda şu seçim dönemindeki milletimize verilen zamanı hiçbir dönem görmedim. Bu beyefendi (Ayhan Ogan) cumhurbaşkanı başdanışmanı. Burada illet var sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdi, PKK ile ne alakası var canım diyerek aşağıda ne demek istiyor biliyor musun benim Vanlı, Ardahanlı hemşerilerime PKK’lı diyor. Kılıçdaroğlu’na oy verenler PKK’lı! Şu şahsiyet bu imam-cemaat meselesi. Bu aklı yüklüyor ekibine. Böyle bir trollük görmedim ben...

CAMİDE İMAMIN 'SİLAHLANIN' ÇAĞRISI

Bu olaya çok canım yandı. Ben o geveze imam, geveze ne dediğini bilmeyen imamın ne dediği beni ilgilendirmiyor. Bu dönemde ben bunlara alıştım. Bir vatandaş o imamın dolduruşuna gelip o camide o beyefendiye saldırıya geçmesi benim içimi yaktı. 'Vaizde Atatürk'e hakaret ettim' diyor, o cemaat de izliyor.

Camide protokol bunların döneminde başladı ya. Rahmetli Baykal'ın cenazesine gittim, 3-4 kişi var. Geldim baktım önde 4 saf boş. En ön safa gittim. Biraz sonra insanlar gelmeye başladı. Aralarında bakanlar var. Kimse ilk safa gelmiyor anlamadım. Biraz sonra gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı girdi, herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanı ile yürüyerek en ön safa gittiler. Ben bunu hiçbir yerde anlatmadım.

BUNU İLK DEFA ANLATIYORUM

Beylikdüzü Belediye Başkanıyken Konya'dayız bir toplantı için. Beraber camiye gittik, dizim rahatsız ameliyat geçirmiştim. Caminin girişinde oturduk, oturarak kılacağım dedim. Ezan okundu. Vaiz işini bitirdi, o ara Kuran'dan sureler okunmaya başladı. Yarım saat... Millet homurdanmaya başladı. Neden başlamıyor namaz diye... İmam 'beyefendi geldi mi haber verin' dedi. Beyefendi kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 35 dakika cemaati beklettiler. Şahitlerim var. Bunu ilk defa anlatıyorum. Samimi dindarlığı yerle bir ettiler.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DELİKANLIYSA GERİ DÖNÜP TEFTİŞ BAŞLATSIN

(İmamoğlu camide Atatürk'e hakaret ettiğin söyleyen imamı anlatan vatandaşı hatırlatarak) Diyanet İşleri Başkanı delikanlıysa geri dönüp teftiş başlatsın. Başlatamaz... Bu seçimde cami çıkışı miting yapan cumhurbaşkanının yanına bu milletin Diyanet İşleri Başkanı olarak dikilirsen sen bugün o soruşturmayı adil bir şekilde yapamazsın.

CANIMI YAKAN BU GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜNCE ÇILDIRDIM

Ülkemizde bir mülteci kısmı var, gelişi kayıtlı... Bir de sınır mınır kalmamış, sürü gibi insanlar ama doğudan, ama güneyden ne yazık ki ülkemize akın ediyorlar. Zulümden kaçan insanların görüntüsü farklıdır. O görüntüde bir kapıya yığılmış, tümü erkek ve 1-20'li yaşlarda delikanlılar. Bu nasıl bir görüntü? Tamamı mülteci, sığınmacı adına ne diyeceksek bir görüntü. Bakın bu olmaz, bu memleketi bir depoya döndüremezsiniz. Canımı yakan bu görüntüyü görünce çıldırdım. Bir çok yere gidiyorum, ilk tepki bu: 'Bizi bu insanlardan kurtarın...'

'700 binin üzerinde bu ülkede çocuk doğdu' diye açıklama yaptı taa geçen sene.. Bir ülkenin demografisini böyle değiştiirp bu ülkeyi kepaze edemezsiniz.

KAÇAĞI KURTARMAK İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCLİK BAKANLIĞI ÜZERİNDEN ORAYA İMAR ÇIKARTTILAR

Siyasi hırs bende zerre yok. Millet size bir koltuk verir, bu size emanet der. Ben görevimi böyle yapıyorum. Bu akıl da ne diyor biliyor musunuz? Ben bu koltuğun sahibi oldum, vermem... Bu insanlar artık koltuk için, hırs gözlerini bürümüş, ya da hesap verecekleri şeyler büyümüş, artık altından kalkamıyorlar. Bakanlar Kanal İstanbulla ilgili tek kelam etmediler. Sen bir büfeye imar çıkartıyorsun... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nasıl çıkartır görürsün. Oraya 5-6 tane çevik kuvvet polisini yollayan akıl kim ise... Orada nöbet tuttular 4-5 gün. Israr edip yıktık. Kaçak... Kaçağı kurtarmak için Çevre ve Şehirclik bakanlığı üzerinden oraya imar çıkarttılar. Bu iktidar gelirse İstanbul'u talan eder. Kanal İstanbul üzerinden ederler.

Kanal İstanbul üzerinden ederler. Bunlar iktidarları için her şeyi yaparlar. Benim milletimi kandırırlar. Kumpas yaparlar. Ben Tuzla'da iki kadınla sohbet ettim. Şikayetlerini dile getirdiler. 15 dakika helalleştim, uzlaştım. Bizi yuhalayan oldu mu? Ekrem İmamoğlu'nu alkışlayanlar oldu. Sabah Gazetesi video yayınlıyor 'PKK dışarı' diye tepki gösterdiler diye. Bu görüntü Kütahya diye biliyorum. Kütahya'da bir pazarda. Bunu Ekrem İmamoğlu'na yapılmış gibi, Sabah Gazetesi sonra siliyor sayfasından.

BU SEÇİM, SİSTEMİN TECİHİ SEÇİMİDİR

Kurumlarımız yozlaştı. Bu memleketin sistemi şu anda şu: Herkes yukarıya bakıyor, acaba ne diyecek? Bu sistem bu ülke için baş belası bir sistemdir. Bu sistemin acilen çöpe atılması gerekir. Bu seçim, sistemin tercihi seçimidir. Bu seçim, bir rejim değişimi seçimidir. TRT benim aleyhimde defalarca haber yaptı. İstanbul Belediyesi'nin yaptığı işlerin bir haberi çıkmaz mı? Bir tek...

ÇALIŞAMADIKLARI, DURDURMAK ZORUNDA KALDIKLARI METROLARI BİZ YAPIYORUZ

Parlamentoda daha üst seviyede bir sayıya sahip olmak isterdik. Ama denge ve denetim... Çalışamadıkları, durdurmak zorunda kaldıkları metroları biz yapıyoruz. Benim yetkilerim sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden çok daha az olmasına rağmen Meclis beni denetliyor. Bazen benim dışımda karar alıyorlar. Yargı, hukuk, adalet, yürütmede de Allah'a şükür tıkır tıkır işlerimizi yapıyoruz. Ankara'da da öyle... Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi 'ya bu ülkede dur bakalım ne var' demesini sağlar.

İKİ İSİM VAR, GELİP OY KULLANACAKLAR

İki isim var, gelip oy kullanacaklar. Hızlıca oyların sayımı yapılacak. Hata riski çok zayıf. Biz 4 bine yakın sandığa itiraz ettik. Burada o kadar daha kolay olacak ki. Biz iki üç saat içinde seçimin sonucun öğreniriz. 5'te sandıklar kapandığında bu iş 8-9'u bulmaz yani. Sayın Kılıçdaroğlu'na tüm vatandaşlarımızın oyunu talep ediyoruz.

Sistemin bu ülkeyi getirdiği durumdan kurtulmak için. Adil bir memleket var etmek istiyorsak, adalet, hak ve hukuk istiyorsak simgesi haline gelmiş Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz. Liyakatli insanların geldiği bir mekanizmanın var olmasını istiyorsak sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz.

BİR BAKAN VAR AKLI FİKRİ LGBT'DE.. BEN ONU AKLINDAN ŞÜPHE EDİYORUM

Kadın sayısının istihdamına katılımını arttıramazsak bu ülkede mutluluğu, refahı konuşamayız. Bir bakan var aklı fikri LGBT'de.. Ben onu aklından şüphe ediyorum. Yüzde 30'un üzerinde düşüş var evlilik oranlarında.

UYDURMA MAHKEME KARARIMIZ VAR

Siyaseti yargı üzerinden baskı tutma anlayışı, hatta görevden alma anlayışı üzerinden... Uydurma mahkeme kararımız var. Bu aslında yargının düzelmesi seçimi...

Müthiş bir kutuplaşma yaşıyoruz. Muhafazakar kesimle buluşamıyoruz ki. Bütün kanalları zorluyoruz. 0-4 yaş çocuğu olan annelere ücretsiz kart verdik. Evinden çıkamayan yüzbinlerce anne olduğunu gördüm. TRT benim aleyhime yayın yapıyor. Bütün medya bunlara kitlenmişler. Evlere girmekte zorlanıyoruz. Beni tanıdıkça severler. Geçen biri bana laf yetiştiriyor, 'Bana laf yetiştirmeyi bırakın, ben size nasılsınız diye soruyorum' dedim. Diyalog kurabildiğimiz takdirde onların da doğruları görmesini sağlarız.