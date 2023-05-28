Dünyadan Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar, Macaristan, Özbekistan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Libya ve Somali’den tebrik mesajları geldi.

Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA Haber Ajansı'nın sandıkların yüzde 99’nın açıldığını bildirdiği seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık yüzde 52 oy olarak seçimi kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar, Macaristan, Özbekistan, Pakistan, Azerbaycan, Libya ve Somali’den tebrik mesajları geldi.

İLK TEBRİK MESAJLARI KATAR VE MACARİSTAN’DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik mesajı Katar Emiri Tamim Bin Hamad ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi.

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

Orban'ın ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da tebrik mesajlarını sunarak, Erdoğan'ın zaferinin Ukrayna'da barış için önemine dikkat çekti.

KKTC: TÜRK ULUSUNA HAYIRLI OLSUN

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’deki iradeyi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutluyorum. Milli siyasetin devamı bakımından bu seçimin sonucu önemliydi. Türk ulusuna hayırlı olsun.” dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk ulusunun Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta varolan güçlü duruşu için hayati önemdeydi.” dedi.

SOMALİ DE TÜRKÇE MESAJ YAYINLAYARAK ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Türkçe mesaj paylaşarak Erdoğan'ı tebrik etti.

ÖZBEKİSTAN: İÇTENLİKLE TEBRİK EDERİM

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki güvenilir ve tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti" ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN: ERDOĞAN, BİRKAÇ DÜNYA LİDERİNDEN BİRİ

Pakistan Başbakanı Sahbaz Şerif, "Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum. Siyaseti kamu hizmetine demirlemiş birkaç dünya liderinden biridir. O, mazlum Müslümanlar için bir güç direği ve devredilemez hakları için ateşli bir ses olmuştur. Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, yukarı yönlü bir yörüngede kalmaya devam edecektir. İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

AZERBAYCAN: TÜRK HALKI İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederek, sabırsızlıkla Azerbaycan'a beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

LİBYA: KARDEŞİM SAYIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK EDİYORUM

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi” dedi.

SOMALİ: BU, BÜYÜK LİDERLİĞİNİZ GERÇEK BİR KANITI

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi, Erdoğan'ı Twitter'dan tebrik ederek, "Bu, büyük liderliğinizin gerçek bir kanıtı. Böylelikle, bu başarı için dünya çapında sizler ve Türkiye halkı için dua eden milyarlara katılıyorum" dedi.