Deprem bölgesinde seçim güvenliği endişesi: “Oturduğum evde hiç tanımadığım 6 kişi yaşıyor görünüyor”

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin, başta en büyük yıkımı yaşayan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde sağlıklı yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor. Seçmenlerin büyük bir kısmının deprem bölgelerinden göç etmesi, kayıplar, seçmenin vefat ettiği halde nüfus kütüklerinde sağ görünmesi seçimlerin güvenilirliği tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Ancak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi deprem bölgelerindeki seçim güvenliğiyle ilgili sorunlar bunlarla da sınırlı değil.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ikamet eden Hakan Okalı isimli depremzede, depremin ardından evinde tanımadığı 6 kişinin kayıtlı olduğunu öğrendiğini söyledi. Okalı, 2021 yılından beri evinde yaşıyor görünen bu kişilerin isimlerini bile bilmediğini belirterek, deprem yardımı olarak verilen 10 bin TL’nin de kendisine değil, bu kişilere verildiğini ifade etti. Depremzede, bu durumun 14 Mayıs seçimlerde büyük bir sorun oluşturacağını belirterek, duyduğu endişeyi dile getirdi.

“2 YILDIR EVİMDE İSMİNİ BİLE BİLMEDİĞİM 6 KİŞİ YAŞIYOR GÖRÜNÜYOR”

Gerçek Gündem’e konuşan İskenderunlu depremzede Hakan Okalı, İskenderun’da, Barbaros Mahallesi’nde ikamet ettiğini belirterek, 2021 yılından beri evinde tanımadığı kişilerin yaşıyor göründüğünü ifade etti. Okalı, oturduğu apartmanın kendisine ait olduğunu ve apartmanda 8 ailenin oturduğunu söyledi:

“Apartmanımız 8 daireden oluşuyor. 2015 yılında çocuklarımı daha iyi bir okula gönderebilmek amacıyla ikametimi amcamların evine taşıdım. Ama evimi boşaltmadım, kiraya da vermedim. Ama benim boşaltmadığım ve kullanmaya da devam ettiğim evimde ismini bile bilmediğim 6 Suriyeli yaşıyor görünüyor.”

“10 BİN TL YARDIM PARASINI BEN VE AİLEM ALAMADIK, PARA BU KİŞİLERİN BANKA HESABINA YATIRILMIŞ”

Okalı, depremden sonra hasarsız olan evinin orta hasarlıya çevrildiğini, bu duruma itiraz ettiklerini ve bu itiraz aşamasında 2 yıldır evinde başka kişilerin oturuyor göründüğünü öğrendiklerini söyledi. Hane başı verilecek olan 10 bin TL deprem yardımının da kendilerine yatırılmadığını belirten Okalı, yardımın da bu ailenin banka hesabına yatırıldığını ifade etti:

“Benim evim hasarsızdı. Orta hasarlıya çevrildi. Bunun için dilekçe verip itiraz etmeye gittim. Biz burada öğrendik 2 yıldır evimizde başka kişilerin oturuyor göründüğünü. Deprem yardımı olarak verilen 10 bin TL’yi ben ve ailem alamadık. Evimizde bu aile oturuyor göründüğü için ödemeyi bize değil, bu aileye vermişler. Bu kişilerin kim olduklarını bile bilmiyoruz.”

“TÜM BUNLAR SEÇİM İÇİN Mİ YAPILIYOR?”

Dairesini hiçbir zaman boşaltmadığının ve kiraya bile vermediğinin altını bir kez daha çizen Okalı, bu durumu itiraz etmek için muhtarlığa ve nüfus müdürlüğüne gittiğini söyledi. Okalı, nüfus müdürlüğündeki görevlilerin kendisine konu hakkında yardımcı olmadıklarını belirterek, durumun düzeltilmesi için nereye başvuracağını ve ne yapacağını bilemediğini ifade etti:

“Nüfus dairesine gittim. Orada çalışan görevliler biz İstanbul’dan geldik, burada geçiciyiz, buranın elemanları değiliz dediler bana. Bu durumu kime şikâyet edeceğim, ne yapacağım, bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştıklarını da anlamıyorum. Seçim için mi yapıyorlar bunu?”

“KARAKOLA BİLE GİTTİM”

Okalı, muhtarlık ve nüfus müdürlüğünden de olumlu bir geri dönüş alamayınca karakola gidip durumu anlattığını, ancak kendisine yine yardım edilmediğini söyledi:

“Karakola bile gittim. Onlar da bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Evimde oturuyor görünen kişinin kimlik numarası da bende. O kişinin kim olduğunu bulun bari diyorum. Ne zaman bu adrese kaydedildi diye öğrenin diyorum. Bizlik bir şey yok diyorlar.”