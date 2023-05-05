Demirtaş'tan gençlere: Risk almayın, ilk turda bitirelim

14 Mayıs seçimlerinin ilk turda bitmesi için genç seçmenlere çağrı yapan Selahattin Demirtaş, "Seçimin iki turu arasında dünya 14 kez dönecek. Risk almayın gençler. Devran bir defa dönsün" dedi.

Demirtaş'tan gençlere: Risk almayın, ilk turda bitirelim

Edirne Cezaevi'nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik paylaşımda bulundu.

Yeşil Sol Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy pusulalarını paylaşan Demirtaş, seçimlerin ilk turda bitmesi çağırısında bulunarak şunları söyledi:

"Seçimin iki turu arasında dünya 14 kez dönecek. Risk almayın gençler. İlk turda bitirelim, devran bir defa dönsün. 1 oy Yeşil Sol Parti’ye 1 oy Kılıçdaroğlu’na." 

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