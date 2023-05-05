Seçmenler 17 ülkede daha sandık başına gitti

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor.

SEÇMEN SAYISI 64 MİLYONU AŞTI

Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,60'ını kadın seçmenler oluşturuyor. Türkiye'de 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına ek olarak 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacak.

3 MİLYON 416 BİN SEÇMEN YURT DIŞINDA OY KULLANACAK

Yurt dışında oy verecek seçmenler için 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Yurt dışındaki seçmen sayısın 3 milyon 416 bin 098 olarak açılandı. Bu seçmenlerin 1 milyon 595 bin 158'i ise kadın. Bu oran yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 46,70'ine tekabül ediyor.

Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerin sayısı ise 277 bin 646. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 2 bin 435 olacak. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaştı.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ 9 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Yurt dışında oy verme işlemleri ise 27 Nisan'da başladı. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE PUSULADA 4 İSİM VAR

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor.

OY PUSULASI BİR METRE

Bir metrelik oy pusulasının 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor. Pusulanın 6. sırasında ise BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

17 ÜLKEDE DAHA SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİTTİ

Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızistan, Ürdün, Özbekistan, Bosna Hersek, Irak, Macaristan, İspanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Cezayir, İran, Çin, Mısır, İrlanda ve Libya'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

AZERBAYCAN

Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandık kuruldu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı da oylarını kullandı. Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına, "Azerbaycan genelinde oy verme işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu. Oy verme işleminin 7 Mayıs'ta kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

UKRAYNA

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken ülkedeki Türk seçmenler, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda TSİ 09.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna genelindeki oy kullanma sürecinin 3 gün devam edeceğini söyledi. Oy kullanma işlemleri için gerekli tüm hazırlıkların etkili şekilde yapıldığını belirten Güldere, "Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin olmazsa olmazıdır. O yüzden bu kapsamda yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu hakları en iyi şekilde kullanabilmeleri için gerekli hukuki düzenlemeleri uzun süre önce hayata geçirdik." dedi.

Güldere, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri dahil 6. kez yurt dışında Türk seçmenler için sandık kurulduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın ne kadar doğru olduğunu her seçimde daha fazla yurt dışı seçmenin oy kullanmasından görebiliyoruz. 2014'teki ilk yurt dışı oy kullanma döneminde yüzde 20'yi bulmayan oy verme oranı 2018'de yüzde 50'yi aştı. Bu sene de şu ana kadar 1 milyon 150 binin üzerinde oy kullanılmış durumda. Ukrayna'da süren savaş nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının sayısının azaldığını anlatan Güldere, ülkedeki seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları da seçimler için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı. Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

ÜRDÜN

Ürdün'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3 bin seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar günü akşamı sona erecek.

ÖZKBEKİSTAN

Özbekistan’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı. Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

BOSNA HERSEK

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başlayan oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi. Elçilik önünde yoğunluk oluşurken vatandaşlar beşer kişilik gruplar halinde oy kullanmak için içeri alındı. Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sandığa ilginin yoğun olduğunu söyledi. Saraybosna'nın yanı sıra Türkiye'nin Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında da sandıkların açık olacağını belirten Girgin, "Vatandaşlarımızı bekliyoruz bu demokratik haklarını kullanmaları, vazifelerini yerine getirmeleri için. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi. Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün başlayan oy verme işlemleri 6-7 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşlar oylarını 09.00-21.00 saatlerinde kullanabilecek. Oy verme işlemleri sona erdikten sonra zarflar torbalara doldurularak mühürlenecek ve diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek.

IRAK

Irak'in başkenti Bağdat'ta bulunan Türk seçmenler, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta oy kullanma işleminin 3 gün süreceğini belirtti. Büyükelçiliğin yanı sıra Basra ve Erbil başkonsolosluklarında da sandık başına gidildiğini aktaran Güney, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışında seçmenlerin oy kullanma işlemleri için gerekli hukuki zemini oluşturdu. Uzun zamandır da yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullanabiliyor ve bu önemli bir imkan." dedi. Irak'taki seçmenlerin saat 09.00 ila 19.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini paylaşan Büyükelçi Güney, "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut da vatandaşların seçimlere yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yakut, "Oy kullanmak en temel vatandaşlık görevi. Bütün seçmenlerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. Görev bölgemizde 3 bin 834 kayıtlı seçmenimiz bulunmakta. Irak genelinde ise 5 bin 741 seçmenimiz var. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yerel saatle 09.00’dan 21.00’e kadar oy kullanabilecek.Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşları hem yarın hem de pazar günü sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar büyükelçiliğe oy kullanmak için beklediklerini belirterek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin siyasi hayatına katılımı bizler için çok önemli." dedi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 2014’ten bu yana 6’ncı seçimin yapıldığını kaydeden Ekşioğlu, "İlk yapılan seçimde katılım yüzde 18 civarındayken son seçimlerde yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Bu da bizler için oldukça memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çekya’da dün oy verme işlemlerinin başlamasının ardından bugün de Macaristan’da vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Yarın da Slovakya’da ilk defa kurulacak sandıklarda seçmenler, oy kullanabilecek.

İSPANYA

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İspanya'da kayıtlı 5 bin 838 Türk seçmen bulunuyor. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine, yerel saatle 09.00'da başlandı. Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Madrid Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, 7 Mayıs Pazar gününe kadar 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla İspanya'da Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuz olmak üzere iki merkezli oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Bütün ülkemize hayırlı olmasını dileriz." dedi.

İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 8 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

ARNAVUTLUK

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği'nde de oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. Büyükelçi Tayyar Kağan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk’ta yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların bu sabah itibarıyla oy kullanmaya başladıklarını söyledi. Arnavutluk’ta vatandaşların 5-7 Mayıs'ta oy verebileceklerini kaydeden Atay, "Vatandaşlarımızı bu demokratik görevlerini yapmak üzere Büyükelçiliğimize bekliyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum şimdiden." ifadelerini kullandı.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya’nı başkenti Üsküp’te de seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy vermek isteyenler, sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

Bursalı Yahya Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, "Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 14 Mayıs’ta yapılacak Türkiye’deki seçimler de tüm vatandaşlarımız için hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

Firdevs Reşit de "Oyumuzun ve seçimimizin tüm halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Arnavutluk’ta bin 416 ve Kuzey Makedonya’da 4 bin 107 kayıtlı seçmen bulunuyor.

CEZAYİR

Cezayir'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan 5 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Cezayir'de bulunan 2 bin 280 seçmen, 7 Mayıs akşamına kadar, oy kullanabilecek.

Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cezayir’de yaşayan Türk vatandaşları için önemli bir gün. Burada 3 gün boyunca oylarını kullanabilecekler. Vatandaşlarımızdan ilgi bekliyoruz. İnşallah katılım yüksek olur. Biz de bu işlemi takip etmek için burada olacağız." ifadelerini kullandı.

İRAN

İran’da Tahran Büyükelçiliği ile aynı zamanda Türkiye’nin Meşhed ve Tebriz Başkonsolosluklarında da oy verme işlemi başladı. Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kırlangıç, "5-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için gerekli hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Tahran, Meşhed ve Tebriz’deki merkezlerde oy kullanılabildiğini kaydeden Kırlangıç, İran’da yaşayan Türk vatandaşlarını oy vermeye davet etti.

İran’da doktora öğrencisi olan Kerem Türk de bir yıldan uzun süredir İran’da yaşadığını bu nedenle seçmen kaydını Tahran’a aldırdığını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçte olduğuna dikkati çeken Türk, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, sonucun ülke ve millet adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tahran Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanmak için gelen bazı vatandaşlar ise burada oy kullanamayacağını öğrenince üzüntü yaşadı.

Seçmen kaydını İran’a aldırmayı unutan bu kişiler, 14 Mayıs’ta oy kullanmak için Türkiye’ye gideceklerini belirtti.

ÇİN

Çin'deki Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, sabah saatlerinde eşiyle geldiği 1 no'lu sandıkta oy kullandı.

Büyükelçi Musa, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşların siyasi katılımına büyük önem verdiğini, bu amaçla 2014'ten bu yana yurt dışı temsilciliklerde seçimlerin düzenlendiğini belirterek bu yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, nerede yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Avrupa'daki görev yaptığı dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere, yaşadıkları ülkelerdeki ulusal seçimlere katılım oranlarının üzerinde ilgi gösterdiğini gözlemlediğini aktaran Musa, "Bu bize, yurt dışındaki vatandaşlarımızın uzakta olsalar da ülkelerine, ülkelerindeki siyasi, iktisadi ve ticari gelişmelere ne kadar önem verdiğini gösteriyor." dedi.

Musa, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarının olduğu 4 merkezde sandıkların açıldığını, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri için 5-6-7 Mayıs tarihlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde ise 21-22 Mayıs tarihlerinin belirlendiği kaydetti.

Çin genelinde 4 bin ila 4 bin 500 kayıtlı seçmenin olduğu, bunların 1200 ila 1500'ünün Pekin ve mücavir bölgelerinde bulunduğunu belirten Musa, seçimlere katılımın, bölgeler arası mesafeler göz önüne alındığında farklılıklar gösterebildiğini vurguladı.

Musa, Çin'de 2014'teki seçimlere ülkede kayıtlı seçmenlerin yüzde 18'inin katıldığı, bu oranın sonraki seçimlerin yapıldığı 2018'de ise yüzde 51'e ulaştığına dikkat çekerek "Bu, yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere giderek artan oranda katılım gösterdiğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Seçim hazırlıklarının her aşamasında siyasi partilerin temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını, büyükelçilik ve bağlı başkonsolusluklar olarak altyapı elverdiği ölçüde en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirten Musa, "Vatandaşlarımızın seçimlere yoğun ilgi göstereceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, sabah saatlerinden itibaren Pekin Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi sırasında siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri ile müşahitler hazır bulundu. Müşahitler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Pekin'de oy kullanma işleminin sakin geçtiği ve düzenli ilerlediği değerlendirmesine bulundu.

Çin'de 3 gün sürecek oy vermek işlemi 7 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

MISIR

Türkiye’nin Kahire ve İskenderiye Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda sabah 09.00’dan itibaren oy verme işlemi başladı. Seçmenler saat 21.00’e kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 7 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kahire Büyükelçiliğimizde kurulan sandıkta oyumuzu kullandık." ifadelerine yer verdi.

İRLANDA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, kayıtlı 6 bin 771 seçmenin olduğu İrlanda'da vatandaşlar, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'nde kurulan iki sandıkta oy kullanıyor.

İrlanda'da kayıtlı seçmenler, 3 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Bu ülkedeki oy verme işlemi 7 Mayıs saat 21.00 itibarıyla sona erecek.

Büyükelçilikten oy kullanma sürecine ilişkin yapılan açıklamada, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, vatandaşların, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını YSK'nin internet sayfasından, YSK Çağrı Merkezi'nden "+90 444 9 975" numaralı hattan ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedilmişti.

LİBYA

Başkent Trablus’taki Türkler, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde, Misrata kentindekiler ise Misrata Başkonsolosluğunda kurulan sandıkta oy vermeye başladı.

İki kentte de oy verme işlemi 7 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Trablus'ta kurulan 1 numaralı sandıkta oy kullanan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, AA muhabirine Libya tarihinde ilk kez hem Trablus Büyükelçiliği hem Misrata Başkonsolosluğunda sandık kurulduğunu ve oy verme işleminin yapıldığını söyledi.

Libya’da 2007 yılından beri bir otelde çalıştığını söyleyen Türk vatandaşı Mustafa Sarı, daha önce Libya’da oy kullanma fırsatının olmadığını ifade ederek, "Bu seçimlerde böyle bir imkan tanındı. Oyumu kullanmaya geldim. Vatana millete hayırlı olsun. Allah utandırmasın.” dedi.

Libya’ya ilk kez 1978 yılında işçi olarak geldiğini ve ilk kez bu ülkede oy kullandığını aktaran Mustafa Akgün de "Oyumuzu kullandık Allah hayırlı etsin. İnşallah devletimiz milletimiz muvaffak olur." diye konuştu.

İnşaat alanında çalışan ve 12 yıldır Libya’da yaşayan Ayhan Çebi, oy verme işleminin çok rahat geçtiğini belirterek, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA