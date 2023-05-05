AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'yi suçlamak isterken iktidar medyasını yalanladı

GERÇEK GÜNDEM /

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için geri sayım sürerken siyasi partilerin ve adayların mitingleri de hız kazandı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Millet İttifakı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor.

Adaylar en fazla seçmenin yer aldığı İstanbul'da da seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP'nin 6 Mayıs Cumartesi Maltepe'de gerçekleştireceği mitingin ardından AKP, 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde miting gerçekleştirilecek. 1 Mayıs'ta AKP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada; Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

AKP VE MEDYASI MİTİNG İÇİN ANLAŞAMADI

Ancak AKP ile iktidara yakın medya arasında miting nedeniyle yaşanan fikir anlaşmazlığı dikkat çekti. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçlamak için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tercihini 'alanın büyüklüğü nedeniyle gövde gösterisi' olarak açıklayan yandaş medyayı bir çırpıda yalanladı.

AKP İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE, A HABE'DE İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe art arda yaptığı açıklamalarda mitingin Yenikapı Meydanı yerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Bugün A Haber'e konuşan Kabaktepe'nin İBB yönetimine ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na suçlamalar yönelttiği açıklamaları şöyle oldu:

"6 ve 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting olacağı biliniyor. Hiçbir organizasyona 2 saatte hazırlanılmaz. Özellikle AK Parti'nin Yenikapı'da miting yapmasını engellemek için mi 5 Mayıs gecesine kadar oraya festival programı koydunuz? Geçen yıl bu programları Topkapı'da yapmışsınız, niçin bu yıl oraya aldınız? Niçin 5 Mayıs gecesine kadar bunu koydunuz? AK Parti'nin orada miting hazırlığı yapmasını engellemek, sıkıştırmak, tek güne indirmek ya da saatlere indirmek için bunu yaptınız. Böyle bir bakış açımı, değerlendirmemiz, şüphemiz var."

KABAKTEPE KENDİSİNİ DE YALANLADI

Kabaktepe dün ise kendi sözlerini NTV'de bu sözlerle yalanlamıştı: "Yer olarak havalimanının seçilmesinin birçok sembolik anlamı olduğunu söyleyen Kabaktepe, "Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk'ün koyduğu iki temel ilke var, tam bağımsızlık ve milli irade. Tam bağımsızlığın temsili açıdan savunma sanayi açısından çok önemli bir yer Atatürk Havalimanı. Türkiye'nin bağımsızlığını tarihsel olarak temsil eden mekanlardan birisi Atatürk Havalimanı"

İKTİDARA YAKIN MEDYA 'GÖVDE GÖSTERİSİ' DEMİŞTİ

AKP'den gelen bu açıklamanın aksine iktidara yakın medya miting alanı tercihleri hakkında tam tersi iddialarda bulunmuştu. İktidara yakın medyaya göre mitinge katılımın tarihi düzeyde olacağı bekleniyordu ve AKP bu yüzden daha geniş alana sahip Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni seçti. Hatta Teknofest de alan tercihi için örnek olarak kullanıldı.

Yeni Şafak'ın internet sitesinin Yazı İşleri Editörü Ersin Çelik de sosyal medyada bu tercihi 'gövde gösterisi' olacağı iddiasıyla açıkladı. Çelik'in sosyal medyada yer alan yazısı şöyle oldu:

Hem ittifaklar hem de AK Parti ve CHP, hafta sonu İstanbul'da yapılacak mitinglere odaklanmış durumda. Bir ve 2'inci bölgeler için kura çekimleri yapıldı. AK Parti'ye 1. bölge yani Maltepe Meydanı, CHP'ye ise 2. bölge yani Yenikapı Meydanı çıktı. Ancak CHP bu kuradan memnun kalmadı. Çünkü CHP Anadolu Yakasında güçlü ve Maltepe Meydanını doldurmaları daha mümkün. 2018'de de bu meydanda yapmışlardı.

Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi arayarak CHP olarak Maltepe'de miting yapmak istediklerini ve "becayiş" yapma talebinde bulundu. AK Parti, CHP'nin talebini değerlendiriyor ve öğrendiğim kadarıyla Maltepe'yi CHP'ye verecekler.

Bu durumda AK Parti için Yenikap yolu mu göründü? Hayır! Bugün 3. bölgenin kurası da çekilecek. AK Parti Büyük İstanbul mitingini 3. bölgede yani Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapmak istiyor. Eğer kurada çıkarsa AK Parti 7 Mayıs Pazar günü Teknofest'in yapıldığı alanda miting yapacak. AK Parti bu meydanı isteyerek gövde gösterisi yapacağının da mesajını verdi.

Çünkü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandığında büyüklük olarak dünyanın en büyük 5. şehir parkı olacak. Şu dört günde Teknofeste katılan milyonlarca insan alanın ne kadar büyük olduğunu hem gözleriyle gördü hem de adımladı. Bakalım hafta sonu nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak?



