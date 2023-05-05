AKP'li belediyeden kişiye özel milyonluk bir ihale daha!

AKP’li belediyeler tarafından düzenlenen kişiye ve adrese teslim ihalelere bir yenisi daha eklendi. AKP’li Sultangazi Belediyesi, “Kaşif Çocuk Projesi Eğitim Hizmet Alımı” adıyla bir ihale düzenledi.

İleri'den Ersan Kınık'ın haberine göre; ihale, Kaşif Çocuk Akademisi’nin sahibi olan ve geçen dönem AKP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi de olan Hamit Akçay’a verildi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İstanbul’da AKP’li Sultangazi Belediyesi, 20 Nisan 2023 tarihinde “Kaşif Çocuk Projesi Eğitim Hizmet Alımı” adıyla bir ihale düzenledi.

Sadece 2 firmanın davet edildiği ihale, Yönetim Zamanı Eğitim Danışmanlık isimli şirkete verildi. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihalenin verildiği şirket, önceki dönemde AKP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi olan ve daha sonra AKP’den Bağcılar Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Hamit Akçay’a ait.

Ayrıca Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ihale, yalnızca davet edilenlerin teklif verebileceği 21-F pazarlık usulü ile düzenlendi.

DAVET USULÜNÜ KULLANABİLMEK İÇİN PARASAL LİMİTİN ETRAFINDAN DOLAŞTILAR

İhalenin yaklaşık bedelinin belirlenmesinde ise önemli bir detay dikkat çekici oldu:

Kamu İhale Kanunu’na göre, ihale düzenleyen kamu kurumlarının, 21-F pazarlık yöntemini kullanabilmesinin tek koşulu, üst limit olarak belirlenen miktarın altında bir maliyet belirlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu üst limit, 2023 yılı için 1 milyon 439 bin 543 TL olarak belirlenmişti.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği bu ihalede ise yaklaşık maliyet, bu üst sınırın eşiğinde tutularak 1 milyon 439 bin 211 TL 69 kuruş olarak belirlendi. Böylelikle yaklaşık maliyet, parasal limitin altında kaldığı için, belediye ihaleyi istediği firmaya verebilmesinin önünü açan 21-F pazarlık yöntemini kullanabildi.

1 milyon 403 bin 503 TL’lik teklifte bulunan Hamit Akçay ile belediye arasında 2 Mayıs 2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

KİŞİYE ÖZEL İHALE İLANI

İhalenin verildiği Hamit Akçay’ın, aynı zamanda Kaşif Çocuk Akademisi isimli eğitim kurumunun sahibi olması dikkat çekti. Sultangazi Belediyesi’nin Kaşif Çocuk Projesi adıyla ihale düzenlemesi de kişiye özel ihale ilanı açıldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

EŞİ DE BELEDİYEDE

Kaşif Çocuklar Akademisi’nin genel müdür koltuğunda ise Hamit Akçay’ın eşi Hülya Akçay oturuyor. Hülya Akçay, sosyal medya platformunda yer alan paylaşımlara göre Hamit Akçay’ın Bağcılar Belediye Meclis Üyesi olduğu yıllarda, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Sanat Merkezi’nde öğretmenlik yaptı.

Hâlihazırda Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde Bilim Kurulu Üyesi olan Akçay, ayrıca Kızılay’da da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.