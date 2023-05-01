Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu: Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize teşekkür için...

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Zonguldak’ta madencilerle buluştu.

Kılıçdaroğlu, madencileri ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir de açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum” dediği açıklamasını şöyle noktaladı:

Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim.

Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim. #SanaSöz pic.twitter.com/9a2TfG1Uzc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem