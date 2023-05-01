Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu: Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize teşekkür için...

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu. Kılıçdaroğlu, "Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum" dedi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu: Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize teşekkür için...

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Zonguldak’ta madencilerle buluştu.

Kılıçdaroğlu, madencileri ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir de açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum” dediği açıklamasını şöyle noktaladı:

Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı CHP
Son Güncelleme:
Mansur Yavaş: 23 yıl jeliboncu bir kafaya Ankara'yı teslim ettiler Mansur Yavaş: 23 yıl jeliboncu bir kafaya Ankara'yı teslim ettiler
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor
Seçim Kurulu'ndan AKP milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu kararı Seçim Kurulu'ndan AKP milletvekili adayı Çavuşoğlu kararı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti Son anket: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
Aksoy anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın Son anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın
Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım: Maaşlar yeniden hesaplandı! Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım!
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? İnce ve Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?
Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı? Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?