CHP'li Özçağdaş'dan Gezi tutsaklarına ziyaret: Gezi bu toprakların en barışçıl gördüğü itirazlardan birisidir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri’de gezi davası kapsamında tutuklu olan isimleri ziyaret etti.

Son Güncelleme:
CHP'li Özçağdaş'dan Gezi tutsaklarına ziyaret: Gezi bu toprakların en barışçıl gördüğü itirazlardan birisidir

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, bayram öncesi Silivri Cezaevi'nde Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Hatay Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Can Atalay’ı ziyaret etti.

İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yapmış olduğu ziyaretler sonrasında açıklama yaptı.

Açıklamanın içeriliği şöyle devam etti;

“Gezi bu toprakların gördüğü en barışçıl, en demokratik itirazlardan birisidir. Maalesef, mevcut iktidar yargıya uyguladığı baskı ile bu itirazı şeytanlaştırmaya, kirimize etmeye çalışıyor.

Bu baskılardan sebep arkadaşlarımız burada! Can Atalay, Hatay’lı yurttaşlarımızın iradesi ile Milletvekili seçildi. TBMM’de İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna oy birliği ile seçildi. Ama hala burada tutuklu tutuluyor! Biran önce tutukluluğunun son bulmasını, 85 Milyon yurttaşımızın sorunlarına çözüm aramalıdır.”

Etiketler
CHP Gezi davası
Son Güncelleme:
Manisa'da çıkan yangın saatlerdir sürüyor Manisa'da çıkan yangın saatlerdir sürüyor
KULİS I Babacan, Gelecek ve Saadet’le anlaşamama nedenlerini böyle anlattı KULİS I Babacan, Gelecek ve Saadet’le anlaşamama nedenlerini böyle anlattı
Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyun! 5 saniye bile sürmüyor... Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyun! 5 saniye bile sürmüyor...
Endişe onların göbek adı! Sürekli her şeyden korkan 4 burç! Dertleri bir bitmiyor... Endişe onların göbek adı! Sürekli her şeyden korkan 4 burç! Dertleri bir bitmiyor...
ÇOK OKUNANLAR
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Özgür Demirtaş, yeni dolar tahminini paylaştı: Sonrasını sonra konuşalım! Özgür Demirtaş, yeni dolar tahminini paylaştı
Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar: Maaş zammı alınamayabilir! Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? Kulis: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?