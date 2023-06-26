CHP'li Özçağdaş'dan Gezi tutsaklarına ziyaret: Gezi bu toprakların en barışçıl gördüğü itirazlardan birisidir

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, bayram öncesi Silivri Cezaevi'nde Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Hatay Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Can Atalay’ı ziyaret etti.

İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yapmış olduğu ziyaretler sonrasında açıklama yaptı.

Açıklamanın içeriliği şöyle devam etti;

“Gezi bu toprakların gördüğü en barışçıl, en demokratik itirazlardan birisidir. Maalesef, mevcut iktidar yargıya uyguladığı baskı ile bu itirazı şeytanlaştırmaya, kirimize etmeye çalışıyor.

Bu baskılardan sebep arkadaşlarımız burada! Can Atalay, Hatay’lı yurttaşlarımızın iradesi ile Milletvekili seçildi. TBMM’de İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna oy birliği ile seçildi. Ama hala burada tutuklu tutuluyor! Biran önce tutukluluğunun son bulmasını, 85 Milyon yurttaşımızın sorunlarına çözüm aramalıdır.”