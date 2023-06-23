Manisa'da çıkan yangın saatlerdir sürüyor

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaklaşık 16 saattir süren yangına müdahale ediliyor.

Manisa'da çıkan yangın saatlerdir sürüyor

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA

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