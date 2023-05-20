CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Veli Özdemir, MHP'ye 2015'teki Seçim Kampanyası'nı hatırlattı: "Aksaray değil Karasaray hatırla"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Özdemir, MHP'ye muhalif günlerini hatırlatarak, Türk milliyetçilerine "titre ve kendine dön" çağrısında bulundu.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Veli Özdemir, MHP'ye 2015'teki Seçim Kampanyası'nı hatırlattı: "Aksaray değil Karasaray hatırla"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şimdilerde Cumhur İttifakı’nın bileşeni olarak AKP ile birlikte hareket eden MHP’ye geçmiş afişlerini hatırlattı.

Özdemir, paylaşımına “Kararını ver. 2015 milletvekili genel seçimlerindeki MHP afişleri… 2015 yılından bu yana ne değişti, Türk milliyetçileri titre ve kendine dön” notunu düştü.

Özdemir’in paylaştığı 2015 seçimlerinde MHP’ye ait olan afişlerde şu ifadeler yer aldı:

“Yandaşlarını işe aldılar… 12 yılda 6.3 milyon işsiz… Hatırla!”

“Geleceğini çaldılar… Sınav skandalları bitmedi… Hatırla!”

“Kadına şiddeti durduracağız dediler, kadın cinayetleri arttı... Hatırla!

“Aksaray değil Karasaray 1.370.000.000 TL. Hatırla!”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Veli Özdemir, MHP'ye 2015'teki Seçim Kampanyası'nı hatırlattı: "Aksaray değil Karasaray hatırla" - Resim : 1

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Veli Özdemir, MHP'ye 2015'teki Seçim Kampanyası'nı hatırlattı: "Aksaray değil Karasaray hatırla" - Resim : 2

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Veli Özdemir, MHP'ye 2015'teki Seçim Kampanyası'nı hatırlattı: "Aksaray değil Karasaray hatırla" - Resim : 3

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Veli Özdemir, MHP'ye 2015'teki Seçim Kampanyası'nı hatırlattı: "Aksaray değil Karasaray hatırla" - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
MHP AKP CHP Cumhur İttifakı 2023 seçim
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