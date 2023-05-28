Başkası adına oy kullanmak isteyen şahsın üzerinden 3 farklı kimlik çıktı

Afyonkarahisar'da Ali Çağlar Anadolu Lisesi'nde başkası adına oy kullanmaya çalışan şahıs İYİ Partili sandık görevlilerince tespit edildi. Şahsın üzerinden 3 farklı kimlik kartı çıktı.

Afyonkarahisar'da abisi Veli Özdemir adına oy kullanmak üzereyken yakalanan Halil Özdemir isimli şahıs İYİ Parti sandık görevlileri tarafından suçüstü yakalanarak sahte oy kullanması engellendi. Olaya anında müdahale eden İYİ Parti seçim işleri başkanı Av. Serdar Dündar, şahsın emniyet güçlerince gözaltına alınmasını sağladı.

Başkası adına oy kullanmaya çalışırken yakalanan şahıs ve sandık görevlileri arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Şahsın üzerinden 3 farklı kimlik çıktığı öğrenildi. Sahte oy kullanmaya çalışan vatandaş, "yanlış kimliği vermişim" diyerek kendini savundu. Çevredekiler ise "kaç tane kimlik taşıyorsun" diyerek şahsa tepki gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem