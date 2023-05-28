CHP, duyurdu: AKP'liler milletvekilleri ile birlikte gruplarla okullara baskın yapıyor

Ankara'da, AKP'lilerin milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara gittiğini söyledi.

CHP, duyurdu: AKP'liler milletvekilleri ile birlikte gruplarla okullara baskın yapıyor

Türkiye, 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için bugün bir kez daha sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen yarışta sandıkların kapanmasıyla oy sayım işleri başladı. 

Ankara'da CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, AKP'li vekillerin okullara oy sayımlarına gittiğini söyledi. Yapılan açıklamada "ACİL AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.
#VatanınıSevenSandığaGelsin." denildi. 

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