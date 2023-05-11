Bahçeli'den sert çıkış: Montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende’ temalı açık hava toplantıları çerçevesinde Ordu’da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye’nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kavga arayanlara sabır ve sebatla muamele edeceğiz. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ SAVUNDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabulü ve müteakiben 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası yönetim hayatımıza resmen girmesiyle yerli ve yabancı çıkar ortakları tarihten malumu olduğumuz korkuya yeniden ve daha şiddetle kapılmışlardır” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aradığımız şifadır, nitekim layık olduğumuz istikrarı sağlamıştır. Türkiye 14 Mayıs’tan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci dönemine geçecektir. Sağlam ve emin irade Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sayfalarını açacaktır. Eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem krizdir, kutuplaşmadır, istikrarsızlıktır. Türkiye geriye değil, ileriye gidecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem