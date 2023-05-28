Bahçeli'den seçim açıklaması: İnşallah Türkiye değişmez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'den seçim açıklaması: İnşallah Türkiye değişmez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir" dedi.

"ÇARPICI BİR GERÇEK OLARAK BELİRGİNLİK KAZANMIŞTIR"

Bahçeli, "Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH TÜRKİYE DEĞİŞMEZ"

"28 Mayıs fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi neyse siyasete de o önemi kazandıracaktır" diyen Bahçeli, " Önümüzdeki dönemde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTIYA KATILACAĞIM"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla herhangi bir görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Ankara'ya dönüşlerinde tertiplenen toplantıya davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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MHP Devlet Bahçeli seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan
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