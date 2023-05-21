Babala TV'de Kılıçdaroğlu programının çekimleri başladı

Babala TV YouTube kanalının her bölümü milyonlarca defa izlenen Mevzular Açık Mikrofon programının 15. bölümüne Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu.

İlk tur öncesinde kendisine yapılan teklifleri "provokasyonlarla ilgili çekinceler" nedeniyle reddeden, ancak daha sonra katılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu çekimleri başlayan programda gençlerin sorularını yanıtlıyor.

Programın çekimlerine katılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak "Başlıyor, vira bismillah" notu düştü.