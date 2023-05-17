ATA İttifakı'nın kararı ne olacak? Sinan Oğan, 28 Mayıs öncesi tarih verdi

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi 19 Mayıs'ta kararlarını açıklayacaklarını belirtti. Gazeteci Kürşad Oğuz, "‘Kararımızı 19 Mayıs’ta açıklayacağız’ dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş” dedi.

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ATA İttifakı'nın kararı ne olacak? Sinan Oğan, 28 Mayıs öncesi tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmadı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi. 

28 Mayıs’taki ikinci tur seçimine Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırken, ATA İttifakı’nın kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

TARİH BELLİ OLDU

Gazeteci Kürşad Oğuz, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü, kararlarını 19 Mayıs’ta açıklayacaklarını söylediğini aktardı.

Oğuz, “Sinan Oğan’la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. ‘Kararımızı 19 Mayıs’ta açıklayacağız’ dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş” dedi.

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