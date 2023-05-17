Tanju Özcan, Davutoğlu'nu 'kutladı': 'Helal olsun'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajla Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi.

"Kutluyorum. Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı. Helal olsun" diyen Özcan, şöyle devam etti:

"Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. CHP'den oy aşırdı. Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa'yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı. İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne 'Stratejik Derinlik' varmış."

Bu seçimde listelerinde Demokrat, Saadet, Gelecek ve DEVA Parti'den isimlere de yer veren CHP, tek başına girdiği 2018'in üç puan üzerine çıkarak kullanılan oyların yüzde 25'ini almıştı. Anılan partilerden Meclis'e toplam 35 isim girmişti. Durum, özellikle ana muhalefet partisi tabanında hayal kırıklığına yol açmıştı.